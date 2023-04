José Manuel Figueroa admite sobre la partida de su hermano Julián: ‘No sé si se puede encontrar resignación’

Han pasado casi dos semanas del fallecimiento de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian, y la herida que dejó su repentina partida está muy lejos de cerrar. El actor y cantante de 27 años murió debido a un infarto agudo al miocardio, dejando a su familia, amigos y seguidores con un gran hueco en el corazón. José Manuel Figueroa, su hermano mayor, se ha abierto sobre la muerte de su hermano, y si bien ha admitido que fue un golpe muy duro que aún no puede asimilar, está decidido a seguir adelante.

Julián era el menor de los hijos varones de Joan Sebastian

“Tristemente es doloroso, la vida continúa, duele. Hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro”, comentó el cantante de 47 años en entrevista con el programa mexicano De Primera Mano (Imagen Televisión). “No sé si se puede encontrar resignación, pero definitivamente yo creo que hay que abrazarse más a los recuerdos y a las sonrisas y la risa de la persona más que nunca”, expresó.

José Manuel confesó que tras sorpresivo fallecimiento de Julián, muchos cuestionamientos le han dado vueltas a su cabeza, pues aún no es capaz de entender el porqué del trágico desenlace de su hermano. “Triste, duro, todavía no lo asimilo, todavía no lo puedo creer, todavía me pregunto por qué, cómo, y si hubiera, qué se pudo haber hecho, qué no. Es parte del proceso de los que quedamos vivos”, reflexionó.

José Manuel dijo no poder asimilar aún la muerte de su hermano

“Se me hace increíble, lo primero que me viene a la mente son los 27 años, tan joven, con tanta vida por delante, con tantos sueños por cumplir, tanto por vivir, tanto por disfrutar con su hijo”, comentó en otra entrevista con el programa Hoy (Televisa). A su vez, reveló que ha tomado distancia de las redes sociales durante este momento de luto y por salud mental. “Me he retirado por completo de ver televisión, quité mi aplicación de redes sociales, precisamente para evitar eso, realmente meditar, entender esta vida, el mensaje de la vida, el mensaje del universo”.

A Julián le sobreviven su esposa, Imelda Garza Tuñón, con quien se casó en 2017, además de su pequeño hijo José Julián, de 5 años. Este pequeño ha sido el mayor consuelo tanto para su madre como para su abuela en este proceso de duelo.

El cantante de 27 años tenía todo un futuro por delante

Su admiración hacia Maribel Guardia

José Manuel Figueroa habló con admiración sobre la entereza que ha tenido Maribel Guardia ante su irreparable pérdida, e incluso se refirió a los videos en los que aparece la actriz jugando con su nieto.

“Me dio mucho gusto, me provocó una sonrisa el verla. No va a superar y no hay forma de asimilar esto, ni hay solución para el alma”, comentó. “Me dio mucho gusto saber que esté dispuesta a buscar trabajar, pero principalmente que busque en el público, en el aplauso y en el cariño de la gente de la alguna forma anestesiar ese dolor inmenso y yo sé que el público la va a respaldar y la va a apoyar”, agregó.

Maribel ha mostrado gran entereza ante su dura pérdida

