El conmovedor mensaje de Maribel Guardia tras el fallecimiento de su hijo: ‘Tenía tanto por recorrer’

Los últimos días han sido una verdadera pesadilla para Maribel Guardia tras el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa a los 27 años. A pesar de ello, la actriz y presentadora de televisión se tomó un tiempo para charlar con la prensa, y de la manera más amable rompió el silencio sobre esta difícil situación por la que atraviesa su familia. Junto a su nuera, Imelda Tuñón, agradeció al público las muestras de cariño y aclaró algunas dudas en torno al último adiós a su único hijo.

“Muchas gracias. Lo agradezco mucho de verdad, era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos”, dijo con el corazón roto por el dolor, pero mostrándose atenta a los reporteros que desde el primer momento buscaban sus palabras.

Orgullosa de su único hijo, a quien tuvo durante su relación con Joan Sebastian, agregó entre lágrimas: “Tenía tanto por recorrer. Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra; pero así fue”.

Imelda demostró su cariño por Maribel con un abrazo, mientras intentaban contener las lágrimas sin mucho éxito. La actriz también reveló que fue Ime quien le dio la fuerte noticia a José Julián, su nieto de sólo cinco años. “Gracias a Dios me dejo a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante y le digo que su papá ha muerto, que es un ángel, pero pues él todavía no lo entiende”.

Las primeras horas después de enterarse de la tragedia en su familia, Maribel Guardia no tenía ánimos para hablar con nadie. “Está destrozada”, aseguraba su esposo, Mario Chacón, quien fue el que le dio la mala noticia el domingo por la noche.

“He recibido tantas flores, ayer no quería ver flores decía: ‘No quiero flores, no quiero nada’, no aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, que veo la casa tan linda, tan llena de nueva energía, de tanto cariño de la gente, yo no me esperaba que tanta gente me mandara cosas tan lindas, que me dijera cosas tan lindas, lo agradezco”.

El valioso consejo de una madre

Julián Figueroa no tuvo funeral y fue cremando poco después de que la noticia se esparciera. “Le pido a todos los que nos estén viendo que recen mucho por mi hijo, por nosotros para que podamos tener valor”, expresó con mucho dolor.

Y, como un gran consejo para todos aquellos que escuchen sus palabras, agregó: “A todos los que me están viendo, les pido que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierran ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, que pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano”.

Una decisión tomada con amor y el último regalo del hijo de Julián

Las cenizas del cantante por ahora se encuentran en la casa de Maribel Guardia, en donde permanecerán por un tiempo. Junto a él está el dibujo que José Julián le había hecho a su papá poco antes del trágico suceso. “Es un dibujo que le hizo José Julián, de un león grande y león chiquito. El león grande era su papá y el chiquito era él”, explicó Ime a los medios.

Poco antes de su fallecimiento, Julián buscaba cinta adhesiva para pegar el dibujo en la pared, incluso se lo pidió a Maribel antes de que ella se fuera al teatro en donde trabajaría esa noche. “Cuando llegué yo y lo encontré sin vida, estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos. Julián se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma”, contó.

Sobre la decisión de no hacer un funeral para su hijo, Maribel declaró que una de las razones fue para evitar que su nieto viera el cuerpo sin vida, pues “iba a ser muy traumático para él”.

