La viuda de Julián Figueroa habla con cariño de Maribel Guardia: ‘La considero una segunda madre’

Ha pasado poco más de una semana desde que se dio a conocer una noticia tan sorpresiva como triste: el fallecimiento de Julián Figueroa. El cantante, el menor de los hijos varones de Joan Sebastian y el único que tuvo Maribel Guardia, falleció a los 27 años debido a un infarto agudo al miocardio. Tras la partida del intérprete surgieron dudas respecto al futuro de su esposa, Imelda Garza Tuñón, así como su hijo José Julián, pues al igual que él, vivían con la actriz y con su marido Manuel Chacón. Pero ahora la joven viuda ha explicado que no se separará del lado de su suegra y que seguirá apoyándola en medio del duelo que comparten.

©@imetunon



Maribel y su familia están de luto por la partida de Julián

“(Maribel Guardia) siempre ha sido una muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre”, comentó Imelda en el programa radiofónico mexicano Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios”, aseguró la joven, quien se refiere cariñosamente a Maribel como ‘tía’.

“Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar. Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahorita es estar sola”, comentó la joven de 26 años.

©@imetunon



Maribel y su nuera se guardan un gran cariño

La viuda de Julián Figueroa aseguró que no tiene planes de regresar a su natal Monterrey ni de abandonar el domicilio que ella y su hijo han compartido con Maribel desde hace tiempo. “Toda mi vida está aquí. Mi trabajo está aquí; soy cantante, actriz. No planeo dejar la ciudad y, sobre todo, no planeo dejar sola a mi suegra en estos momentos tan difíciles que está pasando. Voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite”, prometió Imelda, quien se casó con Julián Figueroa en 2017.

©@maribelguardia



Para Maribel su nieto es su adoración

Julián se reconcilió con sus familiares

Imelda habló de cómo su esposo hizo lo posible por conciliar con sus familiares, pues era sabido que habían existido diferencias con algunos de los descendientes de Joan Sebastian. “Fue una persona que estaba en contra de los conflictos familiares. Tuvieron sus diferencias él y otros familiares”, contó la joven viuda.

“Al final él fue el que los resolvió, le habló a toda la familia, los volvió a unir y en estos días toda la familia vino a visitarlo, todos vinieron a verlo, querían presentar sus respetos a la familia y a él, y es algo muy bonito porque al final una persona que pudo unir a una familia es una persona muy buena”, agregó.

©GettyImages



Julián fue uno de los descencientes de Joan Sebastian

