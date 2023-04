Julián Figueroa murió un día después del que hubiera sido el cumpleaños de Joan Sebastian

La inesperada partida de Julián Figueroa, el único hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, ha dejado conmocionados a sus seres queridos, así como a sus amigos, colegas del medio y el público en general. A través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas confirmó el deceso de su hijo, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La muerte de Juliancito se dio un día después del 8 de abril, fecha en la que Joan Sebastian hubiera cumplido 72 años.

Joan Sebastian con su hijo Julián

De hecho, el último post del joven en su cuenta de Instagram fue dedicado a su papá, quien falleció el 13 de julio de 2015 a causa de una larga batalla contra el cáncer. En su perfil, Juliancito le dedicó un sentido mensaje, acompañado de una fotografía en la que Joan aparece con su hijo cuando este era tan solo un bebé.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, se lee en la primera parte del mensaje.

Una foto del baúl de los recuerdos... Julián con su padre

“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

El mensaje de Julián Figueroa causó reacciones entre los seguidores del fallecido cantautor, a lo que el joven respondió con otro comentario, en el que aseguraba que estaba orgulloso por el legado que dejó su padre, pero que el hecho de perderlo lo había dejado desolado.

“Estoy orgullloso de la carrrera de Joan Sebastian , de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”, comentó.

Desafortunadamente, Julián Figueroa se ha convertido en el tercer hijo de Joan Sebastian que pierde la vida a una edad tan temprana. Sus medios hermanos, Trigo Figueroa y Juan Sebastián fueron asesinados; el primero en 2006 y el segundo en 2010. Antes de morir, el llamado ‘Poeta del Pueblo’ se enfrentó a estas dos grandes pérdidas.

