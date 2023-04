La repentina muerte este domingo 9 de abril del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian a los 27 años ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Los mensajes de condolencia que han enviado los artistas a la costarricense no se han hecho esperar a través de las redes sociales. Julián Figueroa era el único hijo de Maribel, quien fue producto de su relación con el fallecido cantante Joan Sebastian.

Famosos reaccionan a la muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian

En medio de este dolor, Maribel no dudó en comunicar la triste noticia y agradeció a todos por las muestras de cariño en el momento más oscuro de su vida. “Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”.

A Julián Figueroa le sobreviven su esposa, Imelda Tuñón, así como el hijo de ambos, José Julián, de cinco años.