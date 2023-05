Nodal ya tiene en mente un nombre para su bebé, pero ¿qué opina Cazzu?

Una vez confirmada la noticia de embarazo, Christian Nodal y Cazzu no han dejado de presumir lo felices que están mientras esperan debutar en la paternidad. La pareja ha compartido fotos y videos en los que ha llamado la atención el crecido baby bump de la rapera, quien en medio de su dulce espera ha seguido adelante con sus conciertos. Emocionado por la próxima llegada de su bebé, el cantante hace tuvo un pequeño tropiezo al hablar de “su hija”, lo que de inmediato fue tomado por muchos como la revelación del sexo de su bebé. Sin embargo, ni él ni la argentina lo han confirmado. Lo que sí es un hecho es que el mexicano ya tiene un nombre en mente para su retoño.

Recientemente Nodal estuvo en Colombia, donde fue entrevistado por algunos medios locales, así como creadores de contenido. Fue el caso de su charla con el influencer Camilo Triana, quien, tras confesarse un ferviente fan de su música, le hizo varias preguntas divertidas: Desde sus preferencias de música, gustos para vacacionar e incluso sus golosinas preferidas.

Pero en un momento dado, esta breve entrevista giró entorno a la vida personal de Nodal. “Y no sé si esta pregunta es un poco atrevida, pero ¿si tu bebé fuese niño, que nombre te gustaría que tuviera?, ¿y si fuese niña, igual eh?”, dijo Camilo un tanto cauteloso al saber que estaba entrando en terrenos un poco más íntimos de la vida del intérprete de 24 años.

Pero para buena suerte del colombiano, Christian respondió con total tranquilidad y de muy buena gana, revelando el nombre muy poco común que le gustaría que llevara su bebé. “Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro”, dijo. Sin embargo, admitió que, en el caso de tener una nena, aún no tiene claras las opciones. “Y niña, pues no sé... ahí si no sé”.

El nombre mencionado por Nodal ha recordado a un personaje del popular manga One Piece, pero ya que el cantante no reveló más detalles, es difícil saber si esto o algo más fue la inspiración detrás de esta elección por la que, aparentemente, tendría que hacer labor de convencimiento a Cazzu.

¿Niño o niña?

El hecho de que Nodal haya mencionado el nombre que le gustaría para su bebé en caso de que fuera niño, ha sembrado algunas dudas entre sus fans, pues dejado ver que aún existe cierta incertidumbre con respecto al sexo del pequeño.

Y es que por ésos mismos días, también en Colombia, el cantante de Adiós Amor dejó entrever en el programa Lo sé Todo Colombia (Canal1) que podría debutar en la paternidad con una niña. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo mientras hablaba de un nuevo emprendimiento.