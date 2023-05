Christian Nodal, ¿revela el sexo de su bebé por accidente?

Fue a mediados de abril que se confirmó lo que era un secreto a voces: Christian Nodal y Cazzu están a la espera de su primer bebé. Y es que durante un concierto que dio la cantante y novia del artista mexicano en su natal Argentina, presumió su pancita de embarazo en pleno show ante el asombro de los miles de espectadores que se dieron cita para verla cantar en tarima sus mejores éxitos. Desde entonces, ambos han compartido imágenes de esta etapa tan especial como futuros padres en sus redes, pero no ha sido hasta este fin de semana que el intérprete de Adiós, amor ha hablado por primera vez con los medios sobre su paternidad.

¿Christian Nodal ha revelado el sexo de su bebé?

En una entrevista concedida a Lo sé Todo Colombia, Nodal decidió hablar de sus planes futuros, su familia y sus tatuajes. Durante la charla, hizo una confesión de lo más sincera y al parecer dio a conocer por accidente que el bebé que viene en camino es una niña. Mientras señalaba que tiene planes de poner su propio estudio de tatuajes en Los Ángeles, además de quitarse los diseños que tiene en su rostro, llegó el comentario.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo el compositor de 24 años.

Al percatarse de aquel desliz y al ser cuestionado por los periodistas para confirmar que su futuro retoño sería una niña, Christian Nodal reaccionó con cara de asombro.

Hasta el momento, los dos cantantes no han hablado más al respecto, por lo que se desconoce si nacerá en México o Argentina, los países natales de ellos, o si escogerán otro lugar para el nacimiento de su hija.

La pareja descubrió que estaban embarazados durante su viaje en Japón

Nodal también señaló en la entrevista que el enterarse de que sería papá fue uno los mejores momentos de su vida y que la pareja descubrió que estaban embarazados durante su viaje en Japón.

Lo que es claro es que la pareja se encuentra disfrutando de su relación tal y como se les ha visto en los últimos días. Incluso, la Cazzu no se ha perdido ni un show de la gira de su pareja, según lo dejó ver en los a través de una historia de Instagram.