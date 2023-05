Christian Nodal sobre el polémico conflicto con J Balvin: ‘Está bloqueado’

Ahora que Christian Nodal se encuentra pleno en su vida personal y listo para debutar como papá, el cantante ha decidido dejar atrás las situaciones que le causaron problemas en el pasado y cambiar la página para centrarse en lo que de verdad le interesa. Una de ellas es la polémica riña virtual que protagonizó con J Balvin el año pasado y de la que resultó la “tiradera” Girasol, misma de la que poco antes de salir a la luz, Nodal se arrepentía pues, al parecer, habían hablado y quedado en buenos términos.

Sin embargo, el intérprete de Botella tras Botella reveló que en la actualidad su relación está muy lejos de ser cercana y explicó qué fue lo que sucedió hace casi un año, cuando el colombiano publicó una foto preguntando las diferencias entre ambos, pues tenían el pelo decolorado en ese entonces.

“Cuando alguien te echa carrilla de algo y no conoces a la persona; si no te conozco, no voy a llegar contigo con algo que te pueda sacar de onda, ¿qué pasa con la confianza?”, dijo en una charla con Franco Escamilla en el programa de YouTube, Tirando Bola.

Nodal explicó que en ese momento no se encontraba en las mejores condiciones de ánimo, y todo lo que se decía de él lo tomaba como un ataque. “Estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo, y fue la manera. Yo ya venía de ‘No voy a ser el meme de alguien más’, menos de alguien que tiene millones. Y me le fui encima”.

¿En qué quedaron Nodal y Balvin?

Aunque los dos lograron hablar de forma privada, ahora que Nodal analiza todo, piensa que por el lado de Balvin las cosas pudieron haber sido menos sinceras. “Sí hablé con él pero… La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho que eso es lo que es”.

Y continuó: “Después me di cuenta de que hay gente que tiene mucha experiencia, más colmillo, y yo me creo todo”. El mexicano reveló que, además, surgieron otras situaciones de las que no ahondó: “Según hubo un son de paz y después se aventaron otros sucesos”.

Sin guardar rencor y mucho menos avivar la situación, el intérprete de Adiós Amor dejó claro que pasó la página y que ya no quiere nada qué ver con él ni para bien ni para mal: “Ya todo bien, ya está boqueado”, concluyó entre risas.

