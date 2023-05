Christian Nodal y el lindo detalle con Cazzu por el Día de las Madres

Christian Nodal y Cazzu viven una de las etapas más emocionantes como pareja; están a la espera de su primer hijo en común. El embarazo de la rapera argentina coincide con el festejo del Día de las Madres en México, y como Nodal es de raíces mexicanas, le tuvo un lindo detalle a su novia por el Día de las Madres. Parece que los futuros padres están en distintos países, pues Cazzu dejó ver lo mucho que extraña estar a su lado, sobre todo en estos momentos en los que se perfila hacia la parte final de su embarazo.

Cazzu y Nodal

En México, dicha celebración se festeja el 10 de mayo, y Nodal no dejó pasar desapercibida el día, por lo que le hizo llegar a la mamá de su bebé un espectacular arreglo de girasoles. Halagada por el bobnito detalle, Cazzu compartió en Instagram stories una foto y etiquetó al cantante, además de expresar sus sentimientos hacia él con un mensaje. “Te extraño, te amo”, escribió sobre la imagen de los girasoles. Nodal replicó la story de Cazzu y escribió debajo de esta: “Feliz Día de las Madres, vida mía”.

Este fue el lindo detalle de Nodal a Cazzu

En medio de su dulce espera, la rapera argentina ha anunciado que pondrá una pausa en su carrera para disfrutar a plenitud de su embarazo y los primeros meses de vida de su bebé. En tanto, Nodal sigue adelante con las fehcas de su Forajido Tour. Sin embargo, la distancia no fue impedimento para que el cantante le tuviera un lindo gesto a su pareja por el Día de las Madres.

Cazzu y Nodal

Mientras Cazzu hace los preparativos para la llegada de su bebé y se toma el tiempo para descansar, Nodal sigue adelante con sus presentaciones en México, El Salvador y Chile. De agosto a noviembre, el intérprete de Botella tras Botella llevará su música por todo Estados Unidos, por más de una veintena de ciudades.

¿Esperan una niña?

Al parecer, Nodal reveló por accidente que él y Cazzu estaban esperando una niña. En una entrevista con el show Lo sé Todo Colombia, el cantante reveló que tiene el deseo de removerse los tatuajes del rostro, pues desea que su hija lo conozca tal cual es.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo el compositor de 24 años.

