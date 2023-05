‘Cazzualidades’, el detalle más tierno de Christian Nodal para Cazzu en su dulce espera

Enamorado y de lo más inspirado por la felicidad que siente desde que se enteró que será papá, Christian Nodal puso manos a la obra para escribir una nueva canción con la que marca esta etapa tan importante al lado de su pareja, Cazzu. La argentina se convirtió en la musa del mexicano en el tema que tituló Cazzualidades, un tierno juego de palabras con las que continúa a lo largo de la canción. Y, para sorpresa de los fans de ambos, los futuros papás protagonizan el video de esta emotiva canción.

Cazzu quedó encantada con el obsequio que Nodal le hizo: “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo ♥️”, anotó ella junto a un fragmento del video, en el que los vemos juntos en una historia de amor que forma parte del nuevo álbum de Nodal, Forajido EP 2. “¡Te amo enormemente!”, agregó.

El intérprete de Botella tras Botella se inspiró en los momentos más bellos del inicio de su relación para componer las rimas que expresan a los cuatro vientos su amor por Julieta Cazzuchelli. Con el corazón al descubierto, el cantante asegura que su vida cambió por completo al momento de conocerla, algo que lo motiva a seguir indagando más en su personalidad, al mismo tiempo que añora los días a su lado.

Al final de esta historia visual, los dos, vestidos de rojo, se funden en un abrazo que podría indicar el futuro que han decidido juntos. En segundos, la toma enfoca a la pancita de Cazzu, con las manos de ambos sobre ella. Un gran detalle con el que incluyen a su bebé, quien estará en sus brazos en sólo unos meses.

La fecha programada para el nacimiento del bebé

En abril, Cazzu sorprendió a todos al revelar durante un concierto en Buenos Aires, Argentina, su ya notoria pancita de embarazo, con la que confirmaba los rumores que venían sonando meses atrás. Aunque la pareja ha mantenido en secreto varios detalles sobre la dulce espera, desde España y en entrevista con ¡HOLA! Américas, reveló que la cigüeña llegará a su casa en septiembre.

Ilusionado, Nodal asegura que desde que él se enteró de la buena nueva, en su teléfono sólo aparecen cosas relacionadas con bebés, lo que lo hace desesperarse por un momento, pues ya quiere conocer a su hijo o hija. “¡Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés!”, confiesa. Algo que le ha hecho querer apresurar el curso de la naturaleza: “Es como: ‘¡Ya sal de ahí!’. Pero me acuerdo y digo: ‘No, todavía no. Aguántate’”, asegura.

