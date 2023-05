Christian Nodal nos revela en exclusiva cuándo nace su bebé

Christian Nodal está muy emocionado porque en unos meses su vida cambiará por completo con la llegada de su primer bebé. El cantante asegura que vive el mejor momento de su vida, con una ilusión tan grande que comparte con su novia, la también intérprete, Cazzu. Aunque los futuros papás han querido guardar para la intimidad los detalles de esta dulce espera, en entrevista con ¡HOLA! Américas Nodal nos reveló para cuándo está programado que nazca su primer hijo.

El mexicano vive pleno, con una dicha visible en su cara y en sus ojos que lo hacen recibir todo con el mejor ánimo. Su alegría está por crecer, y desde España nos confirmó que en septiembre es el due date. Impresionado por cómo ha cambiado su perspectiva desde que se enteró que será papá, Nodal asegura que vive pensando en ello, pues incluso en su celular se encuentra con temas relacionados a bebés.

“¡Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés!”, confiesa. Algo que le ha hecho querer apresurar el curso de la naturaleza: “Es como: ‘¡Ya sal de ahí!’. Pero me acuerdo y digo: ‘No, todavía no. Aguántate’”.

La paternidad le ha dado por adelantado a Nodal una nueva visión sobre la vida. El cantante ahora entiende muchas cosas, en especial el esfuerzo de sus padres por hacer las cosas como mejor lo consideraron en su momento. “De pronto uno como hijo, es muy fácil juzgar, y ya como papá te das cuenta de que no hay una instrucción clara. No hay una instrucción clara para ser el padre perfecto”, asegura.

El apoyo de la familia en estos momentos de dicha

Christian Nodal es un joven de familia, que siempre ha tenido junto a él a sus padres Jaime y Cristi, quienes viven su propia historia de amor que inspira a su hijo. Ahora que serán abuelos, no han hecho nada más que demostrarle lo mucho que lo quieren: “Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo”, comenta.

A mediados de abril, Cazzu confirmó que está esperando un bebé junto a Christian Nodal. Los rumores de esta dulce espera ya sonaban desde meses atrás, pero la argentina decidió el momento en el que lo compartiría con el mundo entero. Fue durante un concierto en la Movistar Arena en Buenos Aires que salió al escenario cediendo el protagonismo a su pancita, un detalle que al entender el público, no dejó de aplaudir y celebrar.

Un día más tarde, Nodal confirmaba la noticia en su propio concierto en México: “Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá que quiere agradecer todo el amor”, dijo emocionado.

