En plena dulce espera, Cazzu y Nodal pasean su amor por Francia

El gran día está cada vez más cerca para Cazzu y Christian Nodal, pues están en la recta final de su dulce espera. El cantante mexicano reveló hace unas semanas a ¡HOLA! Américas que su bebé nacerá en septiembre, por lo que él y su novia están más que emocionados. La rapera, que no ha dejado de presumir su linda pancita de embarazo, acaba de revelar que está en medio de una romántica aventura junto a su galán y el destino no podría ser mejor: Francia.

©@nodal



La pareja está emocionada por su próximo debut en la paternidad

Apenas unos días después de que Nodal se presentara en Nicaragua y Costa Rica como parte de su gira Forajid2 Tour, Cazzu ha revelado que se encuentran al otro lado del Atlántico, La rapera argentina tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas postales de esta aventura por Europa y, de paso, gritar al mundo su amor por el cantante.

©@cazzu



Cazzu le dedicó un lindo mensaje a su novio

“Por muchos años más a tu ladito”, escribió la llamada ‘Jefa del Trap’ en sus historias al compartir una foto de ella y Nodal juntos posando en medio de un hermoso atardecer que teñía de naranja el cielo y el agua a su alrededor. No agregó más detalles de donde fue capturada esta imagen, pues solo agregó un emoji de corazón y etiquetó a su novio.

Minutos más tarde, Cazzu compartió una nueva foto con la que reveló que el lugar donde se encontraba era ni más ni menos que París. La cantante de 29 años visitó el famoso Museo del Louvre, una parada obligada a su paso por la ‘Ciudad de la Luz’. La intérprete posó entre la multitud que se reunió alrededor de La Gioconda, de hecho, ella ya había pasado antes por la tienda de souvenirs pues llevaba en la mano un abanico impreso con una imagen de la famosa pintura de Leonardo da Vinci.

©@Cazzu



La argentina visitó el famoso Museo del Louvre

Tras compartir un vistazo de las obras de arte que pudo apreciar en el museo, así como una foto de una acompañante, la cantante argentina publicó una foto suya tomada en la calle, en la que una vez más dejó ver su pancita de embarazo en todo su esplendor. La cantante usó una falda negra asimétrica con unas botas a juego, así como un top corto color fucsia que dejó al descubierto su crecido baby bump.

©@Cazzu



Cazzu ha pfesumido s embarazo desde las calles de París

Nodal, muy emocionado por ser papá

Hace algunas semanas, en medio de una exitosa presentación que tuvo en Madrid, España, Nodal se sinceró con ¡HOLA! Américassobre la etapa que está viendo ahora con el embarazo de su pareja.

“Pues soy nuevo en esto, muchas experiencias nuevas. Cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita. Conecta con una parte que nunca sabes que tenías. De pronto empatizas más con la familia, con los adultos y te das cuenta que la vida es así, que todos en algún momento fueron jóvenes”, expresaba entonces.

También Christian habló del apoyo que le han dado sus padres Jaime y Cristi, cuya historia de amor lo inspira a él. Ahora que serán abuelos, no han hecho nada más que demostrarle lo mucho que lo quieren: “Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo”, comentó.

©@cazzu



Nodal está muy emocionado por su próxima paternidad