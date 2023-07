Alejandra Espinoza sobre su cuerpo: ‘No puedo andar por la vida complaciendo a todos’

Quien conoce a Alejandra Espinoza sabe que en años recientes ha abrazado una pasión por el running, de hecho, ha participado con éxito en varias maratones, y tiene en puerta la de Chicago. Este estilo de vida ha repercutido sin duda en su físico, pues como parte de su preparación para las carreras, suele realizar intensos entrenamientos, además de llevar una dieta saludable. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales se han apresurado a emitir juicios sobre su cuerpo, señalando que su delgadez no es sana. Ante los recientes comentarios que desató una foto suya en redes sociales, la actriz ha dejado claro su postura.

Alejandra se está preparando para correr una nueva maratón

Este 10 de julio, Alejandra publicó en su Instagram una foto en el gimnasio posando junto a su entrenador Yasmany Amed Rodríguez. “Ahí donde me ven, en este cuerpecito hay fuerza, resistencia, energía y stamina, ¿cómo lo sé? Porque de otra manera no hay forma aguantarle una clase a @yaspersonaltrainer y su equipo”, expresó la actriz en su post.

La foto generó muchos comentarios, y entre ellos no faltó el de una seguidora que expresó su preocupación por la delgadez de Ale. “Alejandra yo te admiro, admiro todo lo que te has superado, pero de verdad ya es demasiado la delgadez y no es un comentario desde el odio, para nada, solo siento respeto y admiración por ti”, expresó una usuaria llamada Leidy Hernandez.

Ale compartió una foto desde el gimnasio junto a su entrenador

Si bien la estrella de telenovelas sabe por su experiencia como figura pública que lo mejor es no engancharse con los comentarios, en esta ocasión quiso responder a su seguidora dado el tono amable que usó.

“Muchas Gracias Leidy porque tu comentario viene desde el cariño, por eso te contesto”, expresó Alejandra. “En verdad estoy muy bien de salud, gracias a Dios. Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado”, continuó la actriz. “Puede que no le guste a todo el mundo, pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos porque sino sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir”, explicó, y agregó unos emojis enviando besos.

Ale ha asegurado estar saludable y tener mucha energía

“Mi físico no tiene por qué ser ejemplo para nadie”

Hace algunas semanas, Ale habló en entrevista con ¡HOLA! Américasa propósito de su papel como presentadora en los Premios Juventud, y entre los temas que se abordaron en la charla, surgió el de las críticas que suele recibir por su peso. “Saludable estoy. Tengo la energía para levantarme todos los días a las 5 de la mañana, para ir al gimnasio para hacerle el desayuno a mi hijo, para llevarlo a la escuela, para regresar, hacer comida, para limpiar mi casa, para ir a trabajar”, expuso.

“Tengo yo creo que más energía que cualquier persona detrás de la computadora que me escribe diciéndome si estoy bien o estoy mal”, opinó. “Yo no me considero ejemplo para nadie, mi físico no tiene por qué ser ejemplo para absolutamente nadie, a lo mejor lo que hago puede ser un ejemplo, pero cómo me veo no debería ser un ejemplo para una niña o un niño”, señaló tajante, pues dijo que algunos usuarios la señalan por dar “un mal ejemplo”.

