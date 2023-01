Alejandra Espinoza explica sus motivos para usar bótox

Aunque es una de las técnicas de belleza más utilizadas para dar una apariencia rejuvenecida a la piel, Alejandra Espinoza reveló que su reciente tratamiento de bótox no va por ese camino. La ex Nuestra Belleza Latina contó a sus fans que tuvo que someterse a estas inyecciones luego del accidente que tuvo a principios de diciembre mientras jugaba con su hijo Mateo, el cual la dejó con la cara lastimada y un diente roto.

“Resulta y resalta que cuando me di el trancazo en la cara y se me cae un diente, pues fui al dentista. Cuando me hace las placas de los dientes me dijo que tenía muy gastadas las muelas”, explicó en un video en sus redes sociales.

La condición de Alejandra, mejor conocida como bruxismo, surge por tensar mucho la mandíbula mientras duerme, lo que ha hecho que sus muelas tengan un desgaste extra. “En las noches rechino mucho los dientes. Y me dijo que ahí, en el dentista, me podía poner bótox”, agregó desde su auto.

Aunque confía su dentadura a su médico, Alejandra optó por buscar un especialista en este tratamiento de belleza. “No me dio mucha confianza, le dije que luego regresaba. Y resulta que el bótox sí ayuda muchísimo a que la gente no muerda y los dientes se partan por esa presión en las noches”, explicó.

Con más investigación sobre el bótox, Alejandra continuó: “También se utiliza en muchos casos para las migrañas. Quizá te lo colocan por la frente. En fin, eso era lo que les quería contar, que fui a ponerme bótox y estoy muy contenta. Vamos a ver en unos tres o cuatro días si noto alguna diferencia”, dijo.

Los otros tratamientos estéticos de Alejandra Espinoza

Aunque en esta ocasión se decidió por este tratamiento por motivos de salud, en otras ocasiones la ex Nuestra Belleza Latina recurrió a los procedimientos estéticos para mejorar un poco su físico. Si bien Alejandra es bastante delgada por su rutina de ejercicios, no habría logrado esa figura esbelta sin haberse quitado busto.

Después de coronarse en el reality de Univision, la originaria de Tijuana, México, redujo su talla para después dar forma y proyección con prótesis más pequeñas. Después de varios años, volvió al quirófano para cambiar los implantes, aunque reveló que uno de ellos le había causado problemas, por lo que habría regresado al médico para cambiarlo y evitar otras molestias.

