Alejandra Espinoza sufre aparatoso accidente mientras jugabada con su hijo

Las últimas semanas para Alejandra Espinoza han sido de mucha alegría y emoción por el lanzamiento del estreno de su nuevo trabajo profesional, Corazón Guerrero (Televisa), el cual marca el debut protagónica de la exNuestra Belleza Latina. Sin embargo, hubo un episodio vivido por la mexicana este jueves que opacó un tanto la buena racha que ha mantenido en alto recientemente.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza sufre accidente mientras jugaba con su hijo

Espinoza preocupó a sus seguidores tras compartir desde sus historias de Instagram una imagen en la que aparece con parte del rostro ensangrentado. Primero, se aprecia un mensaje que trara de advertir a sus más de 3 millones de seguidores sobre lo sucedido. “Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer, pero les tengo una foto”, escribió.

A continuación, se ve una foto de ella con una visible herida en la parte de la boca y un artefacto blanco que sostiene en la nariz. Los detalles del accidente no fueron revelados por la también conductora de televisión; pero fue su amiga Chamonic quien detalló un poco los eventos que ocasionaron la alarmente situación.

De acuerdo a la usuaria, Alejandra presuntamente estaba jugando fútbol con su hijo Matteo, quien es un apasionado de este deporte. Durante un descuido mientras corría con su pequeño, no se percató que había un poste en su camino y chocó contra él.

©@alejandraespinoza



Ale compartió una foto de ella con una visible herida en la parte de la boca y en la nariz

“Fue como de película de comedia, pero sí fue duro el golpazo”, escribió. Supuestamente, el golpe fue tan fuerte que hasta le habría causado un desmayo y la pérdida parcial de un diente.

Hasta el momento, “Ale” no ha brindado mayores explicaciones de este suceso y es probable que cuando se recupere se comunicará a través de sus redes sociales para aclarar este gran susto.

