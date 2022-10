Alejandra Espinoza, molesta por la postura de la escuela de su hijo sobre el Halloween

Sin embargo, la actriz quiso saber si eran eventos obligatorios y la respuesta del colegio la desconcertó. “Se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba Halloween, que a qué familia no le gusta celebrar Halloween, que si no lo quería llevar lo tenía que reportar enfermo y yo: ‘¿Por qué voy a mentir? Nada más porque ustedes quieren celebrar’. Y me dicen: ‘Es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en el salón de clases’. Le dije: ‘No, ok, yo no lo traigo a la escuela, me parece perfecto, pero no me le van a contar una falta”, recordó.

“Todo el mundo trata como de decirme ‘no pasa nada, son niños, van a divertirse, van a convivir, van a pedir dulces en la escuela, se van a disfrazar no de cosas diabólicas’. Ese no es el punto. Pero bueno cada quien se hace las ideas en la cabeza que quiere y lo que a cada quien le conviene. Se los juro que yo no te juzgo a ti si celebras porque tú tienes poder de decisión y tú haces lo que tú quieres, el problema es cuando tratan de imponer”, expuso la actriz de Corazón Guerrero (TelevisaUnivision)