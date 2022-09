Alejandra Espinoza celebra de lo más enamorada 11 años de casada

La historia de amor de Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero suma un capítulo más con su aniversario de bodas número 11. La ex Nuestra Belleza Latina y el coreógrafo festejaron este fin de semana un año más de matrimonio, el que los ha colmado de dicha y alegrías junto a su hijo, Matteo. Contenta y más que enamorada, Alejandra recordó algunos detalles de sus primeras citas, y cómo desde entonces sabía que sería junto a él con quien pasaría el resto de su vida.

“Llevábamos saliendo dos días. Me dedicó esta canción y pensé: ‘¡Qué intenso!’”, contó ella con un video lleno de recuerdos con el tema de Servando y Florentino, Una Canción que te Enamore. Aunque la dedicatoria le pareció un poco apresurada, Alejandra notó que la conexión entre los dos era más grande de lo que imaginaba.

“Meses después me di cuenta de que la intensa era yo porque sin que él lo supiera, yo ya le tenía nombre a nuestros hijos y hacía planes en mi cabeza de nuestra vida juntos, sabía que había encontrado a mi persona y desde entonces tengo claro que no te quiero dejar ir”, agregó encantada por el tiempo que han compartido desde entonces.

“Soy muy feliz a tu lado y me haces tanta falta cuando no estas que hasta me caes mal”, escribió con humor para su compañero de vida.

Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero, una vida juntos

El 10 de septiembre de 2011, Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero se dieron el “sí, acepto” en una boda celebrada en Puerto Rico. La pareja tuvo una recepción con sólo 120 invitados, entre ellos sus familiares y amigos más queridos.