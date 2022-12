Tras el accidente de Alejandra Espinoza, las autoridades pensaron lo peor de su esposo

Alejandra Espinoza ha mantenido a sus fans actualizados acerca del duro golpe que sufrió en el rostro, mietras jugaba con su hijo Matteo hace unos días. En un video compartido en su cuenta de Facebook, la actriz de Corazón guerrero contó que, la lesión fue tan severa que los servicios de emergencias que llegaron a su casa pensaron que su esposo, Aníbal Marrero la había lastimado. ‘Viene la ambulancia a la casa, yo no podía mover la espalda. Los bomberos juraban que Aníbal me había golpeado’, dijo la actriz netre risas. A pesar de lo alarmante del golpe, la inflamación va cediendo poco a poco y ‘Ale’ se lo ha tomado con mucha gracia.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero con su hijo

La también conductora de tv explicó a detalle cómo fue que se dio el incidente, el cual afortunadamente no tuvo mayores consecuencias para ella. El accidente sucedió tras el entrenamiento de Matteo; ella y el niño de siete años se quedaron jugando con la pelita y se acercaron a un área que tiene unos tubos. Dicha zona siempre había sido motivo de mortificación para ‘Ale’ y siempre advertía a Matteo para que no se acercara demasiado, sin imaginar que un día ella se accidentaría en la zona. “Hay un lugar que es bien peligroso, siempre lo tengo bien checadito. Son unos tubos, no sé para que los utilizarán. Son verticales y de repente uno que otro tiene tubos horizontales y a mí siempre me daba miedo que Mateo se golpeara la cabeza”.

Pese a dicho peligro, la actriz estaba corriendo a máxima velocidad con la pelota, gritándole a su hijo: “Si me quitas la pelota, seguimos pateando”. De repente, chocó contra uno de los tubos golpeándose en la cara; entre la boca y la nariz. “Me fui para atrás y me desmayé. Empecé a llorar y yo le decía a Aníbal, ‘me pegué, me pegué’. Sentía un dolor horrible en el cuello, en la cara’, dijo la estrella.