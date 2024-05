Alejandra Espinoza recuerda cuando, hace 17 años, ganó Nuestra Belleza Latina: ‘Toda mi vida estaré agradecida’

Parece que fue ayer cuando Alejandra Espinoza se alzaba como la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina en 2007. A 17 años de ese mágico día, ‘Ale’ ha llegado tan lejos como se lo ha propuesto; ha desarrollado una carrera como presentadora en varios de los shows Univision, además de hacer su sueño realidad como actriz de telenovelas. A través de sus redes sociales, ‘Ale’ recordó aquel 22 de mayo de 2007, fecha en la que se convirtió en ganadora de la primera edición del certamen.

©GettyImages



Alejandra Espinoza fotografiada poco después de ganar la corona en mayo de 2007

A través de sus redes sociales, ‘Ale’ compartió un video en el que aparece llevando un elegante vestido de gala, posando junto a un cuadro referente a su paso en NBL. La presentadora de raíces mexicanas acompañó el clip con unas palabras cargadas de gratitud. “Ayer se cumplieron 17 años de ese gran día. Quién diría que ‘Ale la de Tijuana’ cumpliría tantos objetivos y metas gracias a esta gran oportunidad. Toda mi vida estaré agradecida con Dios por siempre ser mi guía, mi familia por apoyarme y creer en la grandeza de mis sueños, con Univision por darme la oportunidad de cumplirlos y con ustedes por siempre estar ahí para mí, me han visto en mis mejores y peores momentos (son lo máximo) y les aseguro que es apenas el comienzo ✨ LOS QUIERO Y NUEVAMENTE GRACIAS”, escribió la conductora de televisión.

Algunas de sus colegas de diferentes ediciones del certamen la recordaron con cariño, pues con el paso de los años se ha caracterizado como una de las celebridades más queridas de la pantalla chica. Sirey Morán, Nuestra Belleza Latina 2021, reaccionó al post: “Forever ❤️👑👏🏼👏🏼”. Melissa Marty, quien ganó la corona de NBL en 2008 también comentó: “¡Wow! So, ya son 16 para mí! 😮😮😮 Time flies! Pareciera ayer!❤️❤️❤️😍 Hermosa Ale!”. Aleyda Ortiz, quien se llevó la corona en la edición de 2014, escribió: “Love u queen”.

Sus inicios en la pantalla chica

Además de ganar la corona de NBL, Alejandra se convirtió en la ganadora del primer certamen de belleza de Univision. Tras esta exitosa emisión, continuaron varias más, por lo que ‘Ale’ fue la pionera en los concursos de belleza de la cadena. Luego de ganar la corona, Espinoza tuvo la oportunidad de participar en varios programas como El Gordo y la Flaca. A pesar de no tener tablas de conducción, ‘Ale’ aprendió poco a poco, aunque ha admitido que no fue nada fácil.

©GettyImages



Alejandra Espinoza en los Latin GRAMMY de 2007

A propósito del aniversario 25° del show conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, ‘Ale’ habló de sus inicios en la televisión. “Me acuerdo de la primera vez que estuve aquí en el show. Me da sentimiento verme porque me acuerdo que no tenía ni ropa”, dijo sin contener el llanto sobre sus humildes orígenes. “Me siento muy feliz, bien agradecida con Univision y ustedes que me adoptaron como parte de El Gordo y la Flaca”, expresó ante Raúl y Lili. “Me dieron la oportunidad porque, es verdad, gané la corona de Nuestra Belleza Latina, pero eso no te garantiza nada”, continuó.