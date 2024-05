Alejandra Espinoza sufre por una apresurada mudanza junto a su familia

Alejandra Espinoza ha vivido semanas de mucho estrés. Y es que, lo que empezó como una idea de vender su casa como estrategia de bienes raíces, pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo para arreglar su nuevo hogar. La situación fue tan repentina que, la ex Nuestra Belleza Latina y su familia tuvieron que vivir en un Airbnb por unos días.

“He tenido unas semanas de locos. Me mudé, ya no estoy en mi otra casita que quería mucho y que estaba muy hermosa, y no tengo cocina. La vendimos mucho más rápido de lo que pensábamos”, contó en un live en Instagram para sus seguidores.

Y explicó: “Nos tuvimos que ir a un Airbnb, y en ese proceso yo tuve que viajar un montón, entonces estaba de arriba para abajo. Ahorita el lugar donde más he pasado mi tiempo en la casa es en el garaje”.

Entre bromas, contó que de algo le ha servido hacer tantas pesas en el gimnasio, pues su condición física ahora le ha sido bastante útil para cargar las cajas de la mudanza.

Por si las prisas fueran poco, Alejandra reveló que la nueva casa aún necesita muchas reparaciones, en especial porque no tiene cocina. “Yo soy una friki de la cocina y para mí tenerla era bien importante, entonces estamos comiendo en la casa, pero estoy cocinando en un hornito que compré en Walmart, así chiquitito. Ahí meto la comida, la cocino y ahí comemos”, dijo. Y aclaró: “Y es que no es que haya una que no me gusta, de verdad no tengo cocina. No tengo muebles, es un hoyo literalmente lo que tenemos y ahí tengo que construirla”.

Además de las cosas que hacen falta de tipo estructural, la también actriz y su esposo, Aníbal Marrero, aún tienen que comprar nuevos muebles, pues los que tenían en su casa anterior los vendieron a los mismos compradores o regalaron a sus familiares. “No me cabían en mi casa nueva porque la estructura es diferente, o sea, la manera en la que está organizada es distinta”, explicó. Pero con el dinero de la venta comprará nuevos muebles para estrenar junto a su casa.

En construcción pero bien acompañada

Aunque esta nueva aventura familiar apenas comienza, Alejandra está muy contenta por la mudanza que, a pesar de que sólo es a 15 minutos de donde vivía, le generó bastante estrés al principio. Por suerte cuenta con la mejor ayuda y compañía que podría pedir en estos momentos, la de sus papás, quienes fueron a ayudarle con su hijo Matteo, pues Aníbal se encuentra en Puerto Rico y ella estuvo en días pasados en Nueva York para el evento del upfront de TelevisaUnivision 2024-25; además de que tenía un viaje planeado a México, pero se canceló.

“Dentro de todos los momentos estresantes que he tenido de estar viajando, de estar empacando, desempacando, volver a empacar, volver a desempacar, sacar cajas y todo; el mejor momento que he tenido fue el jueves en la mañana. Me fui con mi mamá y con mi papá a Home Depot”, explicó.

Y es que, entre los miles de detalles que pueden salir de la construcción, ‘Ale’ encuentra en sus papás al mejor apoyo y escape. “Me la he pasado muy bien con ellos, de verdad he tenido chance de compartir un montón con ellos dos”, aseguró.