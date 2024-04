Alejandra Espinoza revela cómo sobrelleva las críticas sobre su físico: ‘En verdad es muy raro que me afecte’

Pero debe de haber por ahí comentarios como más fuertes que otros ¿no?

A veces me molesta que se enfoquen tanto en una cosa tan banal. A mí de los comentarios que más me molestan es cuando me hablan de ‘es que está siendo un mal ejemplo para mi hija’. Sería mejor que me dijeran ‘es que eres un mal ejemplo de mi hija porque te vieron fumando o algo así’. Perdón, pero el trabajo de uno como papá es el de criar niños fuertes mentalmente para que un físico no te intimide. Esa es la única parte que me molesta. O sea, cuando me hablan de que soy un mal ejemplo para un niño o para un hijo o para los hijos cuando tengo 16 años trabajando sin parar...

De la nada he hecho muchas cosas en mi vida, he cumplido muchas metas, he superado muchas, muchas cosas. Eso es el ejemplo que a mí me gustaría que una persona viera y no un ejemplo de que si estás físicamente muy flaca. O sea, pero en verdad es muy raro que me afecte. Es muy raro, muy raro.