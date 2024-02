Alejandra Espinoza enfrenta las críticas por su físico y aclara que no está enferma

Lo que pretendía ser un video sobre el atuendo vaquero en botas y sombrero de Alejandra Espinoza, se convirtió en un blanco de críticas. Una vez más, la presentadora de televisión fue criticada por su aspecto físico, el cual los usuarios —en su mayoría mujeres— señalaron que lucía desmejorado, incluso algunas se atrevieron a decir que ‘Ale’ se veía enferma y los comentarios no se hicieron esperar. La también actriz no se quedó de brazos cruzados y respondió cortésmente a los señalamientos, dejando claro que estaba bien de salud.

©@alejandraespinoza



‘Ale’ estaba presumiendo su look con botas vaqueras, pero el video no fue bien recibido por sus seguidores

“No es por ofenderla, pero está demasiado delgada, desgraciadamente tenemos qué opinar porque es una figura pública, sorry!”, escribió una de sus seguidoras, a lo que Alejandra respondió: “Realmente no tienes... quieres que es muy diferente. Yo también quisiera comentar muchas cosas pero por educación y porque no es mi problema no lo hago”. Otra de sus seguidoras se preocupó por su salud. “¿Estás enfermita? Hay pobrecita, ojalá ella esté bien de salud. Si quieres estar así muy a gusto, pero ojalá que sea por gusto y no por que estés malita. “Estoy muy bien, gracias. No es que quiera estar así, solo que así estoy y no pretendo amargarme por no darle gusto a la gente”, contestó la estrella de telenovelas como Corazón Guerrero (Las Estrellas).

©@alejandraespinoza



El aspecto de ‘Ale’ dividió opiniones en las redes

“OMG she looks so sick (Oh por Dios se ve tan enferma)”, comentó otra, para la que Alejandra también tuvo una respuesta: “Pero no lo estoy”. Las críticas, las cuales se cuentan por cientos, continuaron. Sin embargo, en medio de los señalamientos negativos, también hubo quienes salieron en su defensa, asegurando que no era apropiado hablar de cuerpos ajenos.

Algunos salieron en su defensa

“Ponen tantos cometarios sin importarles cuánto pueden afectar esos comentarios a otras personas. No sabemos nada de ellos, no se puede hablar de las otras personas nunca. Todo lo que das recibes”, comentó una de sus seguidoras, a la que ‘Ale’ agradeció por su apoyo. “Gracias hermosura, en verdad no me afecta y tampoco me molesta, entiendo perfectamente que muchas personas quieren resolver la vida de los demás teniendo una que lo más seguro es que no esté en óptimas condiciones jaja”.

Lejos de ofenderse o sentirse mal, ‘Ale’ ha tomado con diplomacia las opiniones negativas de los usuarios en las redes. Incluso compartió un meme que hacía referencia a su delgadez, la cual se debe al running, disciplina que practica todos los días. De hecho, la conductora de televisión reveló que está entrenando para otro maratón, el cual se llevará a cabo el fin de semana.

©@alejandraespinoza



Alejandra compartió memes sobre su aspecto

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.