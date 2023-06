Gracias a Harry Styles, David Beckham vivió un adorable momento con su hija, Harper

Si había dudas de que David Beckham es un papá consentidor, sus publicaciones más recientes lo dejan claro. El astro del futbol compartió uno de los momentos más tiernos junto a su hija menor, Harper Seven. Los dos salieron por la noche a disfrutar de uno de los conciertos del Love On Tour de Harry Styles, en el que la niña de 11 años no sólo bailó y se divirtió, sino que agregó un momento más a su colección de ratos adorables con papá.

Desde el Wembley Stadium, en Londres, David compartió con sus seguidores una linda imagen abrazando a Harper antes de que el ex One Direction saliera al escenario. La también hija de Victoria Beckham preparó un look especial para ese concierto con una tejana rosa con plumas en la orilla y los ojos maquillados con un tono rosa claro.

Además, llevaba una estola rosa de plumas que David también se puso para estar a juego no sólo con su hija, sino con Harry Styles y los miles de seguidores que se habían dado cita esa noche para cantar los éxitos del inglés.

En un momento, los dos también posaron con lentes con forma de frutas. Harper con cerezas y David con sandías, muy acorde a los diseños que Harry usa en sus estilos y conciertos y, por supuesto, haciendo referencia a su canción Watermelon Sugar.

Harper no dejó de bailar y cantar en toda la noche. Canciones que se sabe de memoria y que seguro suenan en su casa todo el tiempo, tanto que hasta David coreaba los temas con tanta emoción como la hermanita de Brooklyn, Romeo y Cruz.

De viaje por el mundo

Tan sólo un par de días atrás, Harper estaba emocionada por el concierto, pero a diferencia de algunas tras fans de Harry Styles, a ella se le pasó el tiempo con actividades más internacionales. Junto a sus padres y su hermano Brooklyn visitó Tokyo, Japón.

“Después de tanto tiempo fue tan agradable estar de vuelta en Japón con la familia aprendiendo sobre la cultura y, por supuesto, disfrutando de toda la increíble comida 🇯🇵 🇯🇵❤️🤍”, anotó el astro del futbol en una publicación en la que mostró las mejores fotos del viaje.