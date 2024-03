En medio de su recuperación, Victoria Beckham recibe de su esposo David ‘el mejor regalo’ de todos

Victoria Beckham sufrió una fractura en el pie hace poco más de un mes y medio. Esto le ha impedido tener la movilidad que solía tener, pues se ha visto obligada a llevar una bota ortopédica para cuidar su extremidad. Debido a esto, el hecho de trasladarse y hacer sus actividades diarias se le ha complicado bastante. Sin embargo, su esposo, David Beckham puso una solución a esto y le ha dado un magnífico regalo; un scooter. Incluso la propia Victoria indicó que este era “el mejor regalo” que le había comprado su marido.

©GettyImages



Victoria Beckham en muletas el pasado 21 de marzo en París

A través de sus redes, la diseñadora de modas dio un vistazo del scooter, el cual facilitará su movilidad por su hogar, además de ayudarla en sus múltiples pendientes, facilitando su día a día durante su recuperación. En las primeras imágenes, Victoria muestra cómo su esposo arma el scooter y hace los ajustes adecuados al transporte. El lunes, reveló en su cuenta de Instagram que ahora tiene una nueva forma de moverse; un knee rover o patinete de rodilla, comúnmente conocido como scooter de rodilla.

©@victoriabeckham



Victoria Beckham captó a su esposo armando el scooter

En los posts compartidos, se ve a David, de 48 años, con unos pantalones deportivos Celine y una camiseta negra, instalando algunos accesorios para el vehículo de cuatro ruedas, incluida una canasta, un portavasos y una campana. Victoria estaba más que emocionada por su regalo y en sus redes sociales no dejó de compartir fotos y videos de este nuevo aditamento que será parte de su vida diaria.

“Los accesorios son infinitos. Piensa en cuánto vino cabe en esta canasta”, agregó en una imagen del scooter. “¡¡¡El mejor regalo que me ha comprado mi esposo!!!” escribió sobre una foto de ella con una camiseta sin mangas, gorra de béisbol, mallas y zapatillas, mientras modelaba el vehículo.

©@victoriabeckham



¡”¡¡El mejor regalo que me ha comprado mi esposo!!!”

A pesar de la fractura, esto no ha sido impedimento para que Victoria continúe con sus actividades. A inicios de este mes, se presentó en el Paris Fashion Week para mostrar su colección Otoño/Invierno 2024. Incluso, Victoria, de 49 años, se subió a la pasarela en muletas para saludar a los presentes, incluidos, David y sus hijos, Cruz Beckham, Harper Beckham y Brooklyn Peltz Beckham con su esposa, Nicola Peltz, quienes estaban sentados en primera fila. La ex Spice Girl tampoco ha ‘sacrificado’ su sentido de la moda, pues, aunque no puede usar tacones, ha hecho lucir cada uno de sus atuendos con su impecable estilo.