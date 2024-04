Nicola Peltz explica la razón de su ausencia en la increíble fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham

El pasado fin de semana fue sumamente especial para Victoria Beckham, quien celebró con una lujosa fiesta su cumpleaños número 50. Una ocasión en la que se dejó rodear por el cariño de todas su familia y de sus amigos más famosos, entre los que estuvieron Salma Hayek, Tom Cruise, Eva Longoria y por supuesto, sus compañeras de las Spice Girls. Sin embargo, para nadie fue indiferente el hecho de que su nuera, Nicola Peltz, no se haya hecho presente en esta fecha tan importante. Algo que sin duda generó todo tipo de comentarios y especulaciones, debido a que la realción de ambas ha sido puesta en la mira en más de una ocasión. Es por eso que Nicola no ha tardado en revelar la poderosa razón por la que no pudo asistir a la fiesta de su suegra, dejando atrás así cualquier polémica que pudiera surgir a raíz de su ausencia en la celebración.

Victoria celebró al lado de grandes amigos como Salma

A través de sus historias de Instagram, Nicola explicó la razón por la que tuvo que ausentarse de la fiesta de Victoria, pues según reveló, ese día lo pasó al lado de su abuela, a quien cariñosamente se refiere como ‘Naunni’, un instante que quedó registrado en una linda fotografía en la que se puede ver a la también modelo abrazar efusivamente a su abuelita de 95 años. “Mi mundo en mis brazos”, expresó Peltz al pie de la postal, dejando en claro lo importante que fue para ella estar al lado de su familiar.

Por otro lado, Nicola también envió un cariñoso mensaje a Victoria a través de redes sociales, en el que además de lamentar el no poder estar presente en dicha fecha, le deseó lo mejor para este año que recién inicia. “Estoy muy triste por no estar ahí para celebrar contigo y abrazarte. Mando todo mi amor y el de ‘Naunni’. ¡Los echo mucho de menos a todos! Los quiero mucho”, comentó la esposa de Brooklyn Beckham al pie de una imagen que la exSpice Girl compartió en sus redes sociales, donde se podía ver a todos los Beckham posando con sus trajes de gala, listos para la celebración.

Nicola mostró en redes la poderosa razón por la que tuvo que ausentarse de la celebración

Nicola hace frente a los rumores de enemistad con Victoria

En una entrevista a la revista Grazia, el año pasado, Nicola se refirió a los rumores que han rodeado su relación con Victoria, específicamente a aquellos que apuntaban a que su supuesta enemistad habría comenzado al negarse la modelo a llevar un vestido firmado por su suegra el día de su boda, algo que descartó por completo, pues dijo, no sucedió así debido a que hubo un problema con el atelier de Victoria.

“Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad”, expresó Peltz.