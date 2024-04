Nicola Peltz y Brooklyn Beckham celebran su segundo aniversario de bodas con los mensajes más románticos

Pareciera que fue ayer cuando David y Victoria Bekham compartían al mundo la noticia de la llegada de Brooklyn, su primer hijo. Sin embargo, han pasado poco más de 25 años desde entonces y de hecho, el primogénito de la pareja ya se ha convertido en todo un hombre de familia. Y es que exactamente hace dos años, Brooklyn unió su vida en matrimonio a la de su entonces novia, la modelo Nicola Peltz, iniciando así una nueva vida en la que el amor y la complicidad han sido los ejes sobre los que giran sus vidas. Tal y como lo han dejado en claro en los mensajes que se han dedicado a propósito de esta fecha, en los que han puesto en alto todo el cariño y el respeto que se tienen, así como su deseo de seguir escribiendo nuevas páginas a su historia de amor.

©@nicolaannepeltzbeckham



Nicola y Brooklyn se casaron en 2022

La primera en pronunciarse al respecto fue Nicola, quien a través de su perfil de Instagram compartió un álbum de fotografías en los que mostró algunos de los instantes más especiales del día de su boda, así como algunos de los románticos posados de aquella fecha. Al pie de su publicación, la modelo escribió unas románticas palabras que dedicó a su amado esposo. “No puedo creer que hayan pasado dos años desde que nos casamos. Te amo con todo mi corazón y cada día mi amor por ti se vuelve más y más”, expresó la también cineasta conmovida.

Por su lado, Brooklyn hizo lo propio en su perfil de Instagram, donde al igual que su mujer, compartió algunas de las postales más especiales del día de su unión, junto a las cuales escribió un mensaje dedicado a Peltz. “Feliz aniversario a mi ángel absoluto, eres ‘la mantequilla para mi pan’, no puedo esperar a volverme joven contigo. Te amo, mi niña, para siempre”, expresó el primogénito de Victoria Beckham emocionado.

©GettyImages



La pareja celebró su segundo aniversario con los mensajes más especiales

Las felicitaciones de los Beckham para el joven matrimonio

Como era de esperarse, los orgullosos papás de Brooklyn no tardaron en reaccionar a las publicaciones de los enamorados, por lo que a través de sus respectivas historias de Instagram publicaron una serie de fotografías tomadas desde la playa, las cuales acompañaron de las felicitaciones más especiales. “Feliz aniversario. Los amamos a los dos”, escribió Victoria, lo mismo que David, quien hizo lo propio en sus historias.

Nicola hace frente a los rumores de enemistad con Victoria

En una entrevista a la revista Grazia, el año pasado, Nicola se refirió a los rumores que han rodeado su relación con Victoria, específicamente a aquellos que apuntaban a que su supuesta enemistad habría comenzado al negarse la modelo a llevar un vestido firmado por su suegra el día de su boda, algo que descartó por completo, pues dijo, no sucedió así debido a que hubo un problema con el atelier de Victoria. “Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad”, expresó Peltz.}