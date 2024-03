La reacción de Brooklyn Beckham a la eliminación de su cameo en la película que dirige Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, quienes están a unos días de celebrar su segundo aniversario de bodas, han demostrado que su joven matrimonio es cada vez más fuerte. El modelo y la actriz se han apoyado mutuamente en sus respectivos proyectos, y uno de ellos ha sido Lola, la película con la que ella ha debutado como directora y en la que también es protagonista. El primogénito de David y Victoria Beckham tuvo una pequeña participación en la cinta, pero al final no apareció en ella. Esta situación tuvo un impacto en el también influencer, tal como lo ha contado su propia esposa.

©GettyImages



Brooklyn y Nicola están por celebrar dos años de casados.

“Tenía una línea, un simple ‘hola’, pero lo repetía con acento británico y miraba directamente a la cámara. Pensé: Dios mío, tenemos que continuar”, contó Nicola entre risas a Hollywood Reporter. Explicó que este cameo finalmente se cortó en el montaje de la película, algo que no le gustó mucho a Brooklyn. “Brooklyn está muy enfadado porque se cortó su cameo”, explicó la joven cineasta.

Sin embargo, la actriz quiso reconocer que no hubiera podido haber materializado este proyecto sin el apoyo de su esposo. “No podría haber hecho nada de esto sin él, porque me ha apoyado mucho todos los días en el set, lo que aprecio mucho”, admitió. La cinta se estrenó el pasado 9 de febrero en Estados Unidos y como era de esperarse, Brooklyn acompañó a su esposa en la premier realizada días antes.

©GettyImages



Brooklyn acompañó a su esposa a la premier de ‘Lola’.

Además del tema de la eliminación del cameo de Brooklyn, Nicola ha enfrentado otros retos en su primera experiencia como directora de cine. “Ser director es convertirte en un solucionador de problemas. Un día hay un problema con un coche, otro día es una tormenta. Rodamos en medio de la pandemia y tratas de establecer una cercanía con todo el mundo, pero tienes que llevar mascarilla y guardar la distancia. No tuvimos ningún positivo, lo que fue increíble, pero buena parte del presupuesto se destinó a los test para que todo el mundo estuviera a salvo”, explicó.

Lola, que es una película independiente, contó también con una breve participación de Will Peltz, hermano mayor de Nicola. La joven de 29 años escribió y protagonizó también esta cinta, cuya trama se centra en una joven de 19 años a principios de los 2000 que “trabaja para ahorrar suficiente dinero para sacar a su hermano pequeño, Arlo de un hogar tóxico dominado por su madre, Mona”, según indica la sinopsis oficial de la película.

La buena relación de Nicola con su suegra Victoria

Desde la boda de Brooklyn y Nicola el 9 de abril de 2022, se ha especulado sobre la supuesta tensa relación entre la joven actriz y Victoria, la madre de su esposo. Sin embargo, ellas se han encargado de desmentir tales versiones. Justamente en la fiesta de presentación de Lola tuvo lugar una escena que reafirmó lo bien que se lleva la diseñadora con su nuera.

En redes sociales circularon imágenes de la velada en el Beverly Hills Hotel en las que se podía ver a Victoria bailando junto a Nicola uno de los éxitos de las Spice Girls, agrupación en la que militó la celeb británica. “Al final de la noche me di cuenta de que realmente quería bailar. Brooklyn y yo le pedimos al DJ que pusiera Spice Up Your Life, vino Victoria e hicimos una fiesta de baile... Fue realmente divertido”, contó Nicola a Hollywood Reporter.