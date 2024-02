Emily Ratajkowski, Brooklyn Beckham y Emma Chamberlain se unen a la ‘bolsomanía’ de Courrèges en París

Las celebridades han desfilado por las calles de París a su llegada a los diferentes desfiles de la Semana de la Moda. Sus looks nos han permitido ser espectadores de todo lo que estas nuevas colecciones tienen para nosotros. Tal es el caso del desfile que tuvo lugar ayer en donde la firma Courrèges nos sorprendió con una colección impecable y una lista de invitados espectacular. Entre las celebridades que arribaron al desfile, encontramos a Emma Chamberlain, Brooklyn Beckham y Emily Ratajkowski; quienes llegaron al desfile luciendo looks de impacto.

Las celebridades en el desfile de Courrèges durante Paris Fashion Week

El color negro cobró protagonismo no solo en las piezas de la colección de Courrèges sino en los atuendos seleccionados por las celebridades para celebrar lo mejor de la moda en París. Emily Ratajkowski (EmRata) sorprendió con un look compuesto por dos piezas en color negro, que dejaban a la vista su espectacular abdomen. Un top con una manga asimétrica estilo guante, lucieron a la perfección con una maxifalda en negro a la altura de la cadera. La modelo portó una bolsa de strap corta que hizo el match perfecto con el top. EmRata también deslumbró con su hairstyle de cabello largo y suelto, con un fleco ondulado a los lados. La actriz, cerró el atuendo con unos tacones estilo botín que le dieron una sensación de continuidad al look.

Otra de las celebridades que sorprendieron con su atuendo fue Emma Chamberlain, quien hizo una épica aparición luciendo un atuendo cargado de estilo y elegancia. La joven llevó un body color negro, con cuello alto y una ligera abertura al nivel del abdomen. La sorpresa fue que la joven lució lo que pareció ser una falda en color negro con unos pantalones por debajo. Esta combinación resaltó con los accesorios, también en color negro. Un bolso corto, unas gafas de sol y un delgado reloj en la muñeca, fueron los toques finales para dar una esencia única a la influencer.

Brooklyn Beckham no se quedó atrás con el código de vestimenta y llevó unos pantalones negros estilo piel que combinó con una bomber jacket del mismo color. Quien también sorprendió con su atuendo fue la cantante Charli XCX, quien prefirió llevar un atuendo en color blanco compuestó por un suéter de punto, una falda transparente y unos tacones cortos en un tono hueso.

Sobre la ‘bolsomanía’ del desfile de Courréges en París

Si algo ha destacado los diseños de la firma Courrèges, son las siluetas simples y las formas geométricas con las que se explora en las colecciones. En esta ocasión, para su colección Pre-Fall 2024, la marca eligió colores como el negro, el blanco, el beige y algunos toques de color, como el morado, para presentar una colección repleta de energía y masculinidad, aún en las prendas femeninas. Lo que llamó la atención, fue el detalle de bolsillos que Nicolas Di Felice agregó a más de una prenda. Bolsillos frontales y laterales aparecieron con sensualidad en prendas como vestidos, pantalones y faldas; para dar una sensación moderna a los looks.

Faldas masculinas, pantalones de piel, t-shirts básicas y abrigos, fueron solo algunas de las piezas que lucieron con esta esencia de dualidad entre lo femenino y lo masculino que ha caracterizado tanto a la marca en sus últimos desfiles. Desde prendas básicas, hasta atuendos disruptivos, las piezas mostraban a la perfección el toque creativo del diseñador.

