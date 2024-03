Nicola Peltz nos muestra cómo llevar un vestido lencero esta primavera

El icónico vestido lencero de los noventa ha regresado para inundar nuestros guardarropas con mucho estilo y algo de nostalgia. Y mientras que las más estilosas celebridades se han reunido en París para la Semana de la Moda,Nicola Peltz se ha encargado de regalarnos los mejores estilismos bajo la línea femenina y sofisticada que la caracteriza, y en esta ocasión, la estrella de su look fue un vestido lencero blanco de la firma de su suegra, Victoria Beckham.

La familia Beckham se ha reunido en París para la presentación de la colección otoño invierno 2024 de Victoria Beckham y para asistir a algunos de los shows más prestigiosos dentro de la industria. Y como es costumbre, la pareja favorita del momento, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han conquistado las calles de la capital francesa con sus mejores looks, entre ellos una chamarra vintage Dolce & Gabbana que Nicola recuperó de los archivos de Victoria, como un homenaje a su estilo a través de los años, así como un conjunto monocromático con aires futuristas para la presentación de Mugler, donde la pareja lució más chic que nunca.

El vestido lencero de Nicola Peltz para la celebración del cumpleaños 25 de Brooklyn Beckham

Y mientras que la ciudad entera está pendiente de lo que sucede durante los últimos días de Fashion Week, la pareja se dio una pausa para celebrar el cumpleaños número 25 de Brooklyn, el hijo mayor de los Beckham, para lo cual la actriz y productora eligió un vestido blanco lencero con paneles de encaje firmado por su suegra, Victoria Beckham.

La femenina silueta la complementó con un abrigo corto de peluche, unas altas plataformas negras y un bolso de piel. Mientras que para su beauty look, un maquillaje natural y un medio chongo fueron los complementos perfectos para su atuendo, así como un manicure de forma almendrada en tono café oscuro. Por su parte, Brooklyn lució un pantalón gris, una t-shirt blanca, un suéter azul marino y sus botas favoritas.

¿Cómo llevar un vestido lencero esta primavera?

Las tendencias de los 90s están de regreso y más fuertes que nunca, donde el emblemático vestido lencero de la época hace su comeback para convertirse en el protagonista de tus looks para esta primavera verano. El cual, gracias a su silueta suelta, es cómodo y versátil para los días más calurosos del año.

Una pieza que en sí es un statement, puede convertirse en el aliado ideal para un look tanto femenino y “coquette” -al estilo de Nicola- como para uno más grunge. Puedes llevar este vestido en distintos largos y accesorizarlo con los zapatos de la temporada: ya sea kitten heels para la noche o unos mocasines y ballerinas para el día. Además, gracias a su versátil silueta, puedes agregar una playera blanca por debajo para crear un look más creativo y casual, llevarlo en un color llamativo o con tu chamarra o trench favorito para un look más sofisticado.

Las posibilidades son infinitas, y celebridades como Sienna Miller lo saben. Ya que la actriz británica eligió llevar una falda lencera al desfile de Chloé en París en un estilo boho-chic con plataformas de corcho, una silueta que nos recuerda por qué Miller ha sido un ícono de moda desde hace dos décadas.

©GettyImages



Sienna Miller asiste al desfile de Chloé en París.

Vídeo Relacionado: Victoria Beckham ha confeccionado el vestido de novia de Mel B Loading the player...