Victoria Beckham celebra el primer aniversario de bodas de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz

Ha pasado ya un año desde que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se convirtieron en marido y mujer. La joven pareja se casó en una espectacular boda en Miami, la cual tuvo una selecta lista de invitados, incluyendo por supuesto la famosa familia del entonces novio, Victoria y David Beckhamy sus hijos. Si bien desde aquel momento circularon rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento entre la diseñadora y su nuera, ambas han demostrado que estas versiones eran completamente falsas. Las más reciente prieba de ello ha surgido precisamente ahora en el primer aniversario del cocinero amateur y la actriz, pues la exSpice Girl les ha dedicado una linda felicitación.

©@brooklynpeltzbeckham



La joven pareja ha cumplido un año de matrionio

“Hoy hace un año que me casé con mi mejor amiga... Soy la persona más afortunada de poder llamarte mi esposa, porque eres mi todo”, escribió Brooklyn en su cuenta de Instagram al refiriéndose a Nicola, con quien protagonizó una linda postal que acompañó su mensaje.

“Soy la persona más afortunada en esta Tierra por poder despertar junto a tu hermosa cara cada mañana, que sean muchos años más bebé. Te amo mucho, mucho, mucho”, agregó el joven de 24 años, antes de finalizar con su pronóstico de que se divertirá con Nicola “tanto tanto cuando seamos viejos como ahora de jóvenes”.

©@nicolaannepeltzbeckham



Brooklyn y Nicola celebraron su aniversario con una fiesta en familia

La actriz de Bates Motel hizo lo propio y le dedicó un mensaje a su esposo. “No puedo creer que haya pasado un año desde que caminé por el pasillo. Te amo tanto bebé. Me encanta ser tu esposa. No podría imaginar mi vida sin ti, eres todo lo que he soñado y estoy tan feliz de tener mi vida contigo”, escribió la también heredera estadounidense.

En su post, Nicola reveló además la celebración que hubo por su aniversario, y en la que estuvieron las familias de ambos. “¡Hoy fue tan increíble celebrando con nuestras familias! ¡Espero que todos hayan tenido una hermosa Pascua!”, agregó la actriz de 28 años. Junto a su mensjaje publicó varias fotos del festejo, empezando por un posado con su joven marido cargando un pastel muy especial, así como ua con su abuela, quien tuvo una mención especial. También compartió una forografía junto a sus flamantes suegros, en la que se le veía muy cercana a Victoria, a quien por supuesto etiquetó.

©@victoriabeckham



El posado de Nicola con la familia de su esposo demostró lo buena que es su relación

Victoria y David, felices por el matrimonio de su primogénito

De entre las fotos publicadas por su nuera, la diseñadora eligió aquella donde posaba con ella, Brooklyn y David para felicitar al joven matrimonio en su primer aniversario de bodas. “Es tan especial estar juntos para celebrar su primer aniversario de bodas, los amamos”, escribió Victoria, quien por cierto se dejó ver muy guapa en un look muy casual de jeans. Nicola no tardó en responder a la dedicatoria de su famosa suegra, expresando el gran cariño que le tiene. “¡Hoy fue tan divertido! Te queremos mucho 💖💖”, escribió la joven actriz.

David también celebró en sus redes sociales al primer aniversario de bodas de su hijo mayor, y lo hizo publicando un par de todos de él y su esposa en sus historias de Instagram. “Feliz un año ustedes dos”, escribió el exfutbolista británico, quien se dejó ver muy sonriente en la fiesta de su primogénito.

©@davidbeckham



David también felicitó a los jóvenes esposos