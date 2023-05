David Beckham se luce imitando el tutorial de maquillaje de Victoria, ¡y tienes que verlo!

La química entre David y Victoria Beckham es innegable y el video más reciente de la pareja lo confirma. Luego de que la ex Spice Girl publicara un clip con sus mejores consejos de maquillaje para lograr un contour perfecto, David aprovechó el mini set de grabación que tenía en casa para hacer su propio video con los consejos que han dado la vuelta a las redes sociales.

Con la misma brocha que usó Victoria, David se mira en el espejo -y la cámara- para hacer sus observaciones sobre la técnica que usa, aunque no sabe muy bien lo que intenta hacer. “Cuando uso un poco de esto de mi esposa, ella me dice que esta es la mejor luz para hacer contenido Por lo general estoy de acuerdo, aunque no sé exactamente de qué estoy hablando”, expresa en el clip en el que aparece desde su habitación y sin camiseta.

Davis continúa con su tutorial como si fuera un experto en el tema: “Pero estas son el tipo de cosas con las que me gusta humectar mi piel, cuidarla. Y, aparentemente, esta es la mejor forma de hacerlo según Victoria Beckham Beauty”.

Después de pasar la brocha por todo su rostro, observa el resultado con un gesto aprobatorio, pues le agradó cómo había quedado luego de imitar el contour de su esposa, lo que generó un sinfín de comentarios positivos y likes tanto en Instagram como en Tik Tok, en donde la propia Victoria compartió el hilarante video.

Harper también imita a mamá

David no fue el único que se animó a crear contenido con los cosméticos y luces de la Posh Spice. Días atrás, Victoria publicó una historia en la que podíamos ver a su hija menor, Harper, pintarse los labios con uno de los glosses de la diseñadora. “Alguien está jugando con el maquillaje de mamá”, escribió después de encontrar a su hija muy interesada en realzar su belleza.

“Harper, ¿qué estás haciendo?”, preguntó a su pequeña de 11 años. “Me estoy poniendo tu maquillaje”, respondió la niña. Y para que no quedara ninguna duda sobre el producto en cuestión, la corrigió: “Se llama Posh Gloss”, el mismo color que usa ella y que ha cobrado más popularidad desde entonces.

