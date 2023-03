Captados en pleno beso, Harry Styles y Emily Ratajkowski son la pareja sorpresa del momento

En noviembre del año pasado, el comentado noviazgo de Harry Styles y Olivia Wilde llegó a su final luego de dos años. En aquel momento se dijo que las disntintas prioridades que tenían el cantante y la actriz hicieron inevitable su ruptura. Ahora, el británico parece estar listo para seguir adelante con su vida amorosa, pues en medio de su gira mundial, se ha dejado ver de lo más efusivo junto a otra guapa celebridad: la modelo Emily Ratajkowski.

Las imágenes empezaron a circular el pasado fin de semana en redes sociales luego de que medios como TMZ las dieran a conocer, y de inmediato se han hecho virales. En ellas se podía ver a Harry y a Emily besándose apasionadamente en un lugar público en Tokio. El cantante británico viajó a dicha ciudad como parte de su Love on Tour, pues se presentó en la Ariake Arena el pasado 24 de marzo.

Ha llamado especialmente la atención la actitud despreocupada de ambos, pues al parecer no les importó ser vistos mientras expresaban su amor de manera efusiva en plena calle. El video mostraba al cantante y a la modelo junto a un vehículo estacionado, mientras había personas a su alrededor. Él con un atuendo negro y camisa clara, y ella con una falda negra larga con abertura y chaqueta acolchada, dieron rienda suelta a sus sentimientos: empezaron intercambiando unos cuantos besos y después Emily incluso lo tomó del rostro.

"harry styles" y "emily":

Porque se vio a harry y emily ratajkowski besándose.pic.twitter.com/Wia6SdYXcA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 26, 2023

De acuerdo con el tabloide británico, The Sun, Harry y Emily llevan ya “un tiempo” conociéndose y este año ya se han visto varias veces aunque “fuera de la vista del público”. El intérprete de temas como As It Was, solía ser muy cauteloso en cuanto a sus momentos románticos, pero tal parecer que en esta ocasión en la capital japonesa quiso hacer una excepción.

Tras su separación de Olivia Wilde confirmada en novimembre, no se le conocía a Harry ningún romance. Pero justamente hace unos días, antes de que circulara su video con Emily, algunos medios británicos había reportado que el cantante podría tener una nueva ilusión, pues estaba estaba conociendo a alguien, pero que intentaba mantener todo en el anonimato.

©GettyImages



Olivia y Harry terminaron luego de dos años juntos

Los últimos amores de Emily

En julio del año pasado se hizo pública la separación y proceso de divorcio de la modelo y su esposo Sebastian Bear-McClar, padre de su hijo Sylvester Apollo, nacido en marzo de 2021. Meses después de esta ruptura, en octubre, se le relacionó sentimentalmente con el comediante Pete Davidson, quien antes había tenido un noviazgo con Kim Kardashian. Las cosas no prosperaro, y Emily empezó a salir con el actor Eric André, con quien tampoco funcionaron las cosas.

©GettyImages



Emily estuvo saliendo el año pasadon con Pete Davidson