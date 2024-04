Entre tacos y picante, David Beckham disfruta de su paso por Monterrey

Aunque David Beckham vivió un trago amargo en Monterrey, Nuevo León, luego de que su equipo, el Inter de Miami fuera derrotado por los Rayados 3-1, eso no fue impedimento para que, previo al partido, disfrutara de unos buenos tacos y una cerveza bien helada. El presidente del equipo viajó al norte de México para acompañar al Inter de Miami en el partido contra los Rayados, en el marco de la Concacaf Champions Cup. Mientras que el plantel, incluido Lionel Messi, llegó a Monterrey el pasado martes, Beckham viajó al día siguiente, es decir el 10 de abril. De acuerdo con reportes de medios locales, el esposo de Victoria Beckham llegó a territorio mexicano el miércoles por la tarde, a las 3PM hora local.

Antes de encontrarse con el equipo, se dirigió a un restautante en las inmediaciones del municipio de San Pedro. El lugar elegido por David y sus acompañantes fue Gallo 71, cuya especialidad consiste en carne asada y tacos.

Según el portal Medio Tiempo, David fue captado tomando una cerveza Carta Blanca, la cual es tradicional de Monterey, Nuevo León. Aficionados al fútbol se enteraron que David Beckham estaba en el local y le pidieron unas fotografías a la salida de este. Además de esto, en el tiempo que permaneció adentro del lugar también fue fotografiado.

En sus redes sociales, el exfutbolista compartió unas imágenes de la comida que degustó. David no podía pisar México sin probar el picante y se llevó tremenda sorpresa al comer chile en sus alimentos. “Gonna be hot (Va a estar picante)”, escribió junto a las imágenes. Poco después, la estrella del balompié comprobó el picor de sus alimentos: “Estaba en lo cierto”, puso en otra foto en la que agregó una bandera de México y escribió: “I love you (Te amo)”.

©@davidbeckham



David Beckham se ‘enchiló’ al probar el picante en México

David no solo se tomó unas fotos con sus fans, sino que también lo hizo con el personal del lugar que lo atendió. En las redes sociales de Gallo 71 se compartió una fotografía del astro del fútbol con el staff del lugar, entre cocineros y meseros, quienes posaron con una gran sonrisa para la cámara.

©Gallo 71



David Beckham en Monterrey

Incluso, cuando se dirigía hacia el estadio donde se daría el encuentro, un oficial de la polícia de regiomontana le pidió una selfie, gesto al que accedió sin problema, mostrando su humildad. “Que humildad de mi compadre Beckham, acepta la fotografía y le da la mano”, “Que caballero el Beckham”, “Humildad y educación, igual lo hizo con el personal del restaurant donde comió”, fueron solo algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales ante las fotos y videos de Beckham en sus encuentros con los regios.

CRACK EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA... ❤️🫶



David Beckham se toma una selfie con este policía



📹 @ale_orvananospic.twitter.com/k5f5BLWySr — Claro Sports (@ClaroSports) April 11, 2024

Más tarde, David Beckham se dirigió al estadio BBVA donde presenció la derrota del Inter contra los Rayados. Pese al resultado del partido, David Beckham puede preusmir de su paso en Monterrey, Nuevo León, donde disfrutó de la gastronomía mexicana en todo su esplendor.