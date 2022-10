Travis Scott rompe el silencio ante los rumores de infidelidad a Kylie Jenner

La polémica no es algo ajeno para las integrantes del clan Kardashian-Jenner, en especial cuando se trata de temas del corazón. Kim con su su separación de Kanye West y Khloé con su intermitente relación con Tristan Thompson son prueba de ello. Sin embargo, en esta ocasión ha sido Kylie quien, sin esperarlo, ha sido alcanzada por la controversia, ello debido a los rumores de infidelidad por parte de Travis Scott.

Este fin de semana, el rapero tomó su cuenta de Instagram para fijar su postura ante los señalamientos de que supuestamente habría engañado a Kylie. El cantante respondió al video publicado por una mujer llamada Rojean Kar en el que se sugería los dos habrían estado juntos en el mismo set de video musical.

“Están sucediendo muchas cosas raras. Una persona no invitada estaba sacando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado, mientras yo dirigía un video”, explicó Travis en sus historias.

“Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que, por favor, paren con sus ciberjuegos y su narrativa ficticia”, agregó enérgico en su mensaje, negando tajantemente tener algún tipo de relación con dicha mujer.

Aunque Scott esperaba que con su comunicado se diera por finalizada la discusión, eso no ocurrió, pues al parecer Rojean volvió a la carga. De acuerdo al Instagram de The Sade Room, la modelo arremetió contra el rapero a través de un video en sus historias, las cuales mantiene privadas. “Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo. Vamos…”.