Khloé Kardashian explica por qué rechazó casarse con Tristan Thompson

La relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson tuvo sus altas y sus bajas a lo largo del tiempo que estuvieron juntos, y en uno de esos episodios en los que estaban más estables, el jugador de los Chicago Bulls le pidió matrimonio en diciembre de 2020. Sin embargo, la fundadora de Good American lo rechazó. La asombrosa revelación fue realizada en el nuevo episodio de The Kardashians y curiosamente, no fue Khloé quien lo sacó a la luz, sino su hermana Kim.

©GettyImages



Khloé y Tristan en 2018, meses antes del nacimiento de True

“El hecho de que él te propuso matrimonio y que tú nunca nos hayas dicho, yo le pregunté a él meses después”, dijo Kim a Khloé en una conversación. La plática continuó y Kim recordó lo que en ese entonces le respondió Thompson cuando ella lo cuestionó: “Se lo pedí hace meses, ¿qué ella nunca se los mencionó?”, fue lo que él contestó a Kim.

Resulta que el jugador de la NBA le hizo la ‘gran’ pregunta a Khloé en diciembre de 2020, pero ella lo rechazó por que no se sentía “orgullosa” la propuesta matrimonial. “Necesitaba estar segura de que esa relación iba a ser totalmente diferente por que yo quería sentirme orgullosa de estar comprometida con alguien”, dijo Khloé hacia las cámaras. “Y es por eso que no me sentí cómoda en ese momento aceptando la propocisión, no estaba emocionada de contarle a mi familia”.

La presentadora de Revenge Body agregó: “Tan doloroso como probablemente fue para él escuchar mi negativa, esa era la verdad. Nunca aceptaré algo ni le daré falsas esperanzas a alguien”.

A lo largo del nuevo episodio, la familia trata de entender cómo pueden ayudar a Khloé, quien aún está lidiando con la infidelidad de Tristan con Maralee Nichols, la cual se dio al mismo tiempo que ellos buscaban ser padres de nueva cuenta a través de un vientre de alquiler. “No sé si soy fuerte”, dijo Khloé. “Literalmente estoy insensible a toda esta m***da, ¿cuánto puede aguantar la gente?”.

Sin marcha atrás, el adiós

La ruptura definitiva entre Khloé y Tristan se dio el año pasado, cuando ella descubrió que él tendría un bebé con Maralee, fruto de su infidelidad. Theo, el bebé de Tristan y la entrenadora, nació en diciembre de 2021. En agosto de este año, el segundo hijo de Khloé y el jugador de 31 años llegó al mundo a través de un vientre de alquiler.