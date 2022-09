Jaime Camil sintió la presencia de Vicente Fernández al grabar ‘El Rey’

Háblanos más sobre ello, por favor...

Hubo una escena muy bonita. El 11 de diciembre en la noche, estábamos Marcela Guirado, que hace a Cuquita, y yo, estábamos filmando la escena en la que Vicente por primera vez va a escuchar en el radio ‘Volver, volver’. Él no sabe si la canción va a ser un éxito o va a acabar con su carrera. Está esta incertidumbre, era una escena muy bonita y emocionante, me pegó mucho. No me pude controlar y me puse a llorar.

No es que fuera una escena muy emotiva, pero sí era muy bonita, pero nada fuera de lo normal. Y de repente, Vicente muere el día 12. No estoy diciendo nada loco, pero sí estoy diciendo que se sintió una energía muy bonita.