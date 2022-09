Entre su ruptura y el éxito en su carrera, Carmen Villalobos asegura que el 2022 ‘ha sido una montaña rusa’

Ahora que estuviste en ‘Top Chef VIP’, ¿aprendiste alguna receta de cocina?

No he aprendido a cocinar por que no tuve tiempo para hacerlo, los chicos eran los que tenían las clases y se iban después de cocinar a seguir tomando clases. Yo trabajaba 14 o 15 horas diarias, pero ya ahorita regresando a Colombia, que ya me de un espacio que lo necesito por que necesito ponerme a atender muchas cosas personales, voy a tomar unas clasecitas. Me encanta la pasta y quiero aprender a hacerla desde cero. Quiero que, cuando invite a alguien a la casa diga: “Carmen Villalobos hace una pastita tan saborsa, ahí quien la ve ella no cocinaba y mira cómo le queda de rica”.