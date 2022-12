Gigi Hadid, la última en sumarse a la tendencia 'beauty' del momento: ¡el pelo rizado!

Lo más habitual para una modelo de la talla de Gigi Hadid es estar en constante cambio. Los diseñadores experimentan con su look en cada desfile o campaña en la que trabajan, pero lo que no es tan común es que en su día a día, cambien de manera tan sorprendente. Hace unos días veíamos a la hermana mayor de las Hadid saliendo de las oficinas de Guest In Residence, la firma de ropa creada por ella misma, con un beauty look completamente diferente al que nos tiene acostumbradas. Y no, no se ha pasado al moreno ni se ha cortado el pelo, sino que ha decidido darle a su melena un aire algo ochentero, apostando por los rizos. Ella es la última en sumarse a esta tendencia capilar a la que también ha enamorado a Irina Shayk y a la que, estamos seguras, van a sucumbir muchas más celebrities.

¿Adivinas quién ha diseñado el traje favorito de Gigi Hadid? Una pista: lo llevó en su desfile

La modelo sigue decantándose por el tono rubio, pero esta vez, es algo más intenso e incluso ha dejado su raíz de pelo natural. Un look muy propio de los años 80 que ya llevaban celebrities como Madonna o Sarah Jessica Parker, y con el que pudimos ver a Gigi Hadid sobre la pasarela el pasado mes de septiembre. ¿El culpable? El diseñador Tom Ford, que decidió ambientar su desfile de Primavera/ verano 2023 en la estética característica de aquellos años. Parece que a la top le ha gustado tanto ese look que ha dejado de lucir su melena lisa para apostar por los rizos.

El flechazo de Gigi Hadid con los vaqueros más cómodos de la temporada

Además, Gigi Hadid se ha decantado por un semirecogido, dejando caer dos mechones de pelo por su rostro. Un peinado muy favorecedor que ha combinado con el resto de su look elaborado por la estilista Mimi Cuttrell. Una falda larga vaquera negra de Khaite con unas botas tipo cowboy de la firma Schutz y un suéter gris de su propia marca, es todo lo que ha necesitado para llevar un estilismo perfecto para los días de invierno. Y a ti, ¿cómo te gusta más, con el pelo rizado o con su melena lisa de siempre?