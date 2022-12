'Leggings' y botines de tacón: el nuevo combo de Gigi Hadid para un look de noche

Parece que últimamente no existen reglas a la hora de vestir. No, tampoco cuando tenemos que pensar qué ponernos para acudir a un evento. El "ir de etiqueta", ha pasado a mejor vida ya que ni siquiera las celebrities siguen las normas de protocolo. Lo último ahora es apostar por la comodidad y, tras varios ejemplos, hemos comprobado que los básicos más simples del armario, también pueden servir para crear looks de noche si sabes cómo. Y, la última que nos ha dado una lección de estilo, ha sido Gigi Hadid. La modelo ha creado la combinación más inesperada del invierno a base de unos leggings fuseau deportivos y unos botines de cuero negros; un combo que nos ha recordado mucho al que lució Aitana esta misma semana.

Gigi Hadid ha acudido con este look mitad deportivo, mitad Matrix, al pop-up del centro de Nueva York donde se ha presentado su marca de ropa con prendas elaboradas en punto de cachemira, Guest in residence. La modelo contó con familiares y amigos como su padre y la modelo Lily Aldridge, que no dudaron en mostrarle su apoyo en esta nueva etapa profesional. Además, como no podía ser de otra manera, la mayor de las hermanas Hadid, se vistió con un conjunto de su propia firma compuesto por unos leggings fuseau en punto de canalé (522 euros) y una sudadera con capucha y cuello alto (485 euros). Lo mejor del look, ha sido la gran idea de Gigi Hadid de mezclar varios estilos, combinando sus prendas con unos botines de tacón de piel y un abrigo largo de cuero.

Para completar este look de noche tan inesperado, la modelo se decantó por recoger su melena en un moño de bailarina muy favorecedor y sencillo de hacer. Un tipo de peinado que, por lo general, suele llevarse con estilismos elegantes y de fiesta. Parece que Gigi quiso apostar por él para conseguir un toque de dulzura que contrastara con el resto del atuendo. Si tú también quieres probar a hacértelo para los próximos eventos, tan solo tienes que recoger tu melena en una coleta, enroscarla sobre sí misma, y sujetarla con horquillas.