Logra las cejas decoloradas de Oriana Sabatini, una de las tendencias ‘beauty’ de 2023

Oriana Sabatini nos demuestra que la tendencia de belleza de las cejas decoloradas ¡todavía está de moda para este verano! La modelo, actriz y cantante argentina recurrió a las redes sociales para mostrar sus cejas rubias platinadas, un look que hemos visto tabmién en Lizzo, Kendall Jenner y Ariana Grande.

La hija del ex actor argentino Osvaldo Sabatini y la actriz venezolana Catherine Fulop estrenó el beauty trend del momento el año pasado, luego de que se presentara por primera vez como una tendencia durante los desfiles de las colecciones otoño-invierno 2022/2023.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en primera fila durante el desfile otoño/invierno 2022/2023 de Moschino

“Estamos acostumbrados a ver cejas decoloradas en la pasarela, pero con Kendall Jenner y Lizzo luciendo el look en un contexto más cotidiano, la gente quiere recrear esta tendencia y ser creativos con su apariencia”, Jamie Long, estilista principal de cejas en HD Brows, compartió. “La tendencia de las cejas decoloradas es un look atrevido y valiente, lo vemos adornando las pasarelas y siempre llama la atención. Un look más llevadero para el día a día es decolorar tus cejas un poco para que sean únicamente un tono más claras.”

Cómo lograr el ‘look’ de cejas decoloradas solo con maquillaje

Según el experto global en cejas de Benefit Cosmetics, Jared Bailey, puedes modificar esta tendencia para poder recrearla en casa utilizando solo maquillaje. “Este es un truco rápido y fácil para obtener el aspecto de cejas decoloradas sin perder la estructura que las cejas aportan a la cara y los ojos, o sin usar productos químicos agresivos que puedan alterar la textura del cabello”, dice el experto.

El truco esta en utilizar un concealer, o corrector con subtonos amarillos y aplicarlo con un cepillo pequeño sobre las cejas. Este paso se debe de repetir cuantas veces sea necesario hasta cubrir en su totalidad el color natural de la ceja. Puedes finalizar con un poco de polvo traslúcido para que luzca un acabado mate y más natural.

Oriana es conocida por su impecable sentido de la moda. Ella inspira a sus fanáticos y seguidores con sus elecciones de estilo únicas. Recientemente, la cantante y actriz tuvo la oportunidad de presentarse en vivo frente a una entusiasta audiencia europea.

Oriana en un concierto en Milán en junio pasado

En Roma, Italia, subió al escenario como invitada especial de Boro, con quien colaboró en una nueva canción llamada “Coco Chanel”. Los dos presentaron su nueva canción a la audiencia italiana, cumpliendo el sueño de toda la vida de Oriana.

