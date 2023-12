¡Buenas noticias para tu piel! Un nuevo aliado para combatir las señales de envejecimiento ha dicho presente y se llama melatonina. Y es que la hormona que produce naturalmente tu cuerpo durante la noche, no solo lo ayudará a regular su ciclo de sueño, sino también en su batalla para evitar envejecer prematuramente.

Distintos estudios han revelado que la melatonina además de producirse en el cerebro, también lo hace en algunas células de la piel, lo que la convierte en un lugar activo para la producción de esta hormona. Y como sabemos que despertamos tu curiosidad, seguiremos contándote muchos más detalles.

La melatonina tiene excelentes propiedades antioxidantes

Un nuevo aliado para batallar contra los daños del sol



“La melatonina es capaz de suprimir el daño inducido por los rayos UV en las células de la piel y funciona como un antioxidante, lo que significa que protege el ADN celular del daño de los radicales libres”, afirma Whitney Bowe, M.D., dermatóloga citada por Women‘s Health.

Por su parte, Elle cita a un importante estudio liderado por el neuroendocrinólogo Walter Pierpaoli de la Universidad de Richmond: “Esta hormona también tiene la llave para frenar el deterioro y llegar a la vejez gozando de un mejor estado físico y psicológico”.

Otras investigaciones también confirman ese hallazgo. En el caso de Bertha Mariana Reyes-Prieto, del Centro de Ciencias Genómicas, publicó en su paper ‘Melatonina y Neuropatologías’ que la melatonina “estimula varias enzimas antioxidantes e inhibe a enzimas prooxidantes, reduciendo así, en forma importante el estrés oxidativo”. Esto coincide entonces, con la tesis de Bowe, quien señala que la hormona es sería un excelente antioxidante.

Especialistas recomiendan aplicarla en productos tópicos

Pero debes tener algo en cuenta. Precisamente Bowe explica que no puede esperarse todos estos beneficios en la piel con solo ingerir un suplemento antes de dormir. “Tu cuerpo digiere la píldora de melatonina, por lo que es incapaz de que la hormona resurja en tu piel”, afirma la experta.

¿Cómo optar por sus beneficios en la piel?

La alternativa sería a través de aplicaciones tópicas como cremas o serums. “Los estudios demuestran que la melatonina penetra en la capa externa de la piel, lo que refuerza la capacidad de reparación, renovación y revitalización de la piel durante la noche” explicaba también Bowe.

Sobre este tema específico, el dermatólogo Dendy Engelman, contó a Allure que “el resultado del uso de una melatonina tópica por la noche produce un aumento en sus defensas naturales para combatir los radicales libres causados por la radiación UV, el estrés y la contaminación al día siguiente, así como para reparar el daño hecho durante el día“.

Existen nuevos productos de uso tópico que contienen melatonina

Además, reconocidos laboratorios de skincare han apostadopor sus beneficios y ya la incluyen en sus fórmulas. Por ejemplo, el Isdinceuticals Melatonik 3-in-1 Night Serum de Isdin ($160) ayuda a fortalecer la piel y minimizar las líneas de expresión y arrugas, mientras que la Dream the Night Away Melatonin Lotion with Magnesium de Asutra ($32) y la Green Releaf Therapeutic Sleep Cream Skin Protectant de Peter Thomas Roth ($65) también son otras opciones que incluyen melatonina que ayudará a cuidar la piel de los rayos UV y por ende, del envejecimiento.

Otros beneficios

Además de su poder anti-aging, otros estudios han señalado que ayuda a prevenir quemaduras solares así como los daños de la piel causada por la radioterapia. Igualmente, es usada en el tratamiento de pacientes con dermatitis atópica, alopecia androgénica, carcinoma epidermoide, vitíligo y melanoma. Y si estás en tu ciclo de post menopausia, es ideal ya que ayudará a recobrar la elasticidad de tu piel.

Y recuerda, que antes de decidirte a usar este y cualquier otro ingrediente para el cuidado de tu piel, es importante que consultes con un especialista.

