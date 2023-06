Al pasar a recoger su reconocimiento, Gloria Estefan dijo unas conmovedoras palabras. “Es un honor ser el primero en hacer algo. Y he tenido bastantes novedades en mi vida más de lo que cualquier persona merece. Por lo tanto, estoy muy emocionada de empujar esa puerta para que se abra un poco más para que vengan más latinos”, expresó la estrella en su discurso retomado por medios como CBS News.

En su discurso, Gloria tuvo unas palabras también para su esposo y sus dos hijos.

“Emilio si no fuera por ti, quién sabe si alguna vez hubiera tomado este camino. Recuerdo que me dejaste una noche después del ensayo, ni siquiera estábamos saliendo, y me dijiste que querías grabar un álbum original de la banda y te preguntabas si yo escribía canciones”, agregó.

“Y así lo hice y he grabado cada canción que he escrito desde tu invitación deliciosamente convincente. Gracias, cariño, por tanto”, añadió la ganadora de varios GRAMMYs.