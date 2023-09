Lili Estefan reaparece en redes tras una delicada enfermedad

La salud de Lili Estefan había preocupado a sus fans durante la semana pasada, cuando de pronto se ausentó del programa que conduce junto a Raúl de Molina, El Gordo y la Flaca. Precisamente fue su amigo quien confirmó que Lili estaba enferma, y sin dar muchos detalles, en ese entonces explicó que estaba bien, aunque no tanto como para volver al foro de Univision. La preocupación fue mucho más grande al notar que sus publicaciones en las redes sociales no eran tan comunes como antes, y ahora que todo ha mejorado, la alegría de Lili vuelve en sus fotografías virtuales con una gran celebración por partida triple: el cumpleaños de dos de sus personas favoritas, además del aniversario 45 de Emilio y Gloria Estefan.

Su tía, Gloria Estefan, celebró un año más de vida el viernes 1 de septiembre y lo hizo con una de sus peculiares fiestas familiares a las que no se pueden resistir los amigos. Naib, el primogénito de Gloria, cumple años un día después, así que juntaron la celebración para hacer de la fecha algo memorable. Lili, por supuesto, estaba de lo más divertida captando fotos y recuerdos siempre con su gran sonrisa.

Los festejados tuvieron tres tortas para repartir. Una para Gloria y Emilio Estefan Jr. que destacaba por la foto de su boda; una para Naib con motivos de cine, y una más completamente plateada con las letras CQ en el top, que significan Conga Queen, un sobrenombre que Gloria se ha ganado con ahínco durante toda su carrera musical.

Al festejo no faltaron caras muy familiares, pues además de Emily, la hija de Gloria; Lina, la hija de Lili, estuvo presente muy contenta y junto a su nuevo novio. Lara Coppola-Estefan, esposa de Naib, y su hijo, Sasha, también se la pasaron muy bien en este día tan especial para papá y la abuela.

¿Qué le pasó a Lili Estefan?

Aunque es el regreso de la Flaca a sus redes sociales después de una semana de ausencia por enfermedad, Lili ya había vuelto al foro de El Gordo y la Flaca, en donde agradeció a todos por sus buenos deseos, mensajes y la preocupación. “No estoy bien, Rauli. Llevo 25 años burlándome de Raúl, porque es hipocondriaco. Cuando me empecé a sentir mal el martes, me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones. El Dr. De Molina me dijo: ‘Tienes que ir al hospital’”, recordó Lili frente a las cámaras.

Lili acudió al hospital y explicó que tuvo una bacteria que ataca al sistema urinario y le desbarata los riñones. “Lo digo jugando, pero es en serio porque afecta al cuerpo humano”, comentó la presentadora. Aunque Lili volvió luego de unos días de reposo y tratamiento médico, su ausencia volvió a hacer eco esta semana, y sus fans esperan que en pocos días se recupere por completo y regrese al show con la alegría que tanto la caracteriza.