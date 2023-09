Emilio y Gloria Estefan celebran su 45° aniversario de bodas y el cumpleaños de ella

Para Gloria y Emilio Estefan, los primeros días de septiembre son de total celebración, pues la pareja festeja dos fechas sumamente especiales en su calendario; el 1° de septiembre, el cumpleaños de la cantante y el 2 de ese mismo mes, su aniversario de bodas. Este 2023, la intérprete de raíces cubanas cumple 66 años y con Emilio Estefan, cumple 45 años de matrimonio.

Los esposos arrancaron las celebraciones en un partido del Inter de Miami contra Nashville en el estadio DRV PNK. Durante el encuentro, la audiencia le deseó un feliz cumpleaños a la cantante, cuando sonó un tema de Los Rabanes, como parte del saludo de cumpleaños para Gloria Estefan, quien se encontraba entre los asistentes al partido. “¡¡Qué sorpresa tan increíble anoche en el partido!! ¡¡¡Gracias por las felicitaciones de cumpleaños y por un gran comienzo de mi fin de semana de cumpleaños!!! ❤️⚽️❤️⚽️❤❤️⚽️”, escribió la cantante junto a un video del momento épico.

Además de este tributo por parte de la afición que se dio cita en el estadio, Emilio Estefan le dedicó un video con sus mejores momentos de pareja a lo largo de sus 45 años juntos. En el video, Emilio Estefan también destacó los capítulos más duros que enfrentaron, como el accidente en carretera que sufrieron en 1990, en el que la intérprete sufrió severas lesiones.

Los Estefan se han convertido en un referente de la cultura latina, desde sus días en Miami Sound Machine. Por si fuera poco, se han destacado como empresarios en el mundo de la hotelería y los restaurantes.

Junto al video, el productor le dedicó un mensaje cargado de cariño a la que ha sido su compañera en los últimos 45 años. “Feliz Cumpleaños y Feliz Aniversario #45 @gloriaestefan ❤️❤️❤️. Baby como dice nuestra canción, los años que me quedan son para dedicártelos a ti y para hacerte más feliz y seguir disfrutando de la hermosa familia que hemos construido. Me siento el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado 45 maravillosos años! 🌹 #HappyBirthday 🥳 #HappyAniversary LOVE YOU BABY!”.

La mamá de Gloria Estefan no estaba de acuerdo con su relación

Esta bonita historia de amor estuvo a punto de no haber sucedido, pues en los inicios de su noviazgo, en la década de los setenta, la madre de la cantante, la señora Gloria García, se oponía a la relación entre Gloria y Emilio. En uno de los episodios de The Red Table Talk: The Estefans , el propio Emilio Estefan reveló lo dura que fue su suegra cuando él estaba pretendiendo a Gloria.

“Ella estaba preocupada porque era músico. Pensaba que consumíamos drogas. Me preguntaba: ‘¿De qué vas a vivir?’”, recordó sobre aquellos años en los que luchó por el amor de la mujer que tanto amaba. “Solía cerrarme la puerta en la cara”, dijo tranquilo y sin rencor sobre esos días. Incluso compartió que por estas situaciones, él y Gloria se separaron un tiempo, pero el amor entre ambos triunfó y se comprometieron.

Gloria Estefan y Emilio Estefan en sus primeros años juntos

La pareja pensó que al haber planes para casarse las cosas se tranquilizarían, pero ¡no fue así! “Salimos por dos años, me dio un anillo de compromiso con el que pensó que, automáticamente, mi mamá se tranquilizaría y diría: ‘¡Oh! Se va a casar con él. Tiene negocios’. ¡Pero no! Fue peor!”, recordó Gloria. Al final, la señora García reconoció que la relación entre su hija y Emilio Estefan sí tenía futuro y los apoyó en su matrimonio.