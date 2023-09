Raúl de Molina revela que Lili Estefan ‘ha estado enferma’ durante los últimos días

Aunque la presencia de las conductoras invitadas ha hecho muy ameno el show de El Gordo y la Flaca, en los últimos días los fans del programa notaron preocupados la ausencia de Lili Estefan. Y para erradicar cualquier rumor, su amigo y compañero de set, Raúl de Molina, contó ante las cámaras qué es lo que sucede en realidad.

“A Lili la fui a ver hoy (miércoles). Lili ha estado enferma durante los últimos días. Lili el martes ya no se sentía bien, hablé por teléfono con ella hace un rato, le mandamos saludos allá en su casa”, contó Raúl junto a Clarissa Molina, quien esta semana fue una de las presentadoras que tomó las riendas del programa junto a El Gordo. “Le mando un beso bien grande aquí, está mejorando ya. Esperemos tenerla aquí pronto de vuelta”, agregó Raúl.

Sin revelar qué es lo que sucede exactamente, el periodista continuó: “Está bien. Está relativamente bien, lo que no puede es venir al trabajo porque no está tan bien... No sé qué decir”. Sus palabras estaban acompañadas de un ánimo preocupado, pero más que por la situación, fue por volver a ver a su amiga junto a él dando las noticias más relevantes del espectáculo.

Clarissa también le envió sus buenos deseos a su amiga: “Sí, por favor, Flaca que haces mucha falta, aquí todo el mundo está preguntando por ti”. La ex Nuestra Belleza Latina selló su mensaje con un beso a la cámara que llegó hasta el hogar de Lili en Miami.

La preocupación de los fans de Lili Estefan

El mensaje de Raúl de Molina no sólo confirmaba que Lili pasaba por momentos complicados de salud, sino que las cosas estaban mejorando. Y es que, además de su ausencia en el foro de Univisión no fue lo único que notaron sus seguidores; en las redes sociales, La Flaca no ha estado tan activa como suele hacerlo.

Su publicación más reciente es del fin de semana pasado, cuando celebraba muy contenta el cumpleaños 52 de Thalía con una cena en un restaurante italiano. De forma indirecta, Lili también apareció en las publicaciones de su hija Lina, quien compartió los recuerdos de una maravillosa fiesta con la que celebró sus 21 años. Sin embargo, las fotos no son recientes, ya que la celebración tuvo lugar un mes atrás, ya que Lina cumple años a principio de agosto.