Gloria Estefan cuenta su historia en primera persona y recuerda el accidente que le dio un vuelco a su vida

Nadie puede negar que Gloria Estefan es un referente no solo en la música, sino en toda la comunidad latina en Estados Unidos. Gracias a su innegable talento y habilidad para conectar con el público, la cantante cubanoestadounidense ha llegado a lo más alto de la industria: Ha ganado tres premios GRAMMY y cinco Latin GRAMMY, además de que ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Su historia, marcada por su profundo amor a la música, es completamente inspiradora, y ella misma se ha animado a contarla de viva voz, incluyendo además uno de los episodios más duros.

La historia de Gloria Estefan está marcada por su amor a la músic.

Gloria protagonizó el más reciente episodio del podcast Time to Walk (Apple Fitness+) y la expriencia fue completamente enriquecedora. “Caminar siempre ha sido una gran parte de mi vida. Cuando era niña en Carolina del Sur, iba solo al bosque. Me quitaba los zapatos y me abrazaba a los árboles... Hoy en día me quito los zapatos y camino por el césped o la arena de la playa. En esos momentos me siento conectado a la tierra. Es una manera perfecta de hacer ejercicio”, expresó al inicio del programa mientras caminaba por Miami Beach.

La cantante, quien salió de Cuba con apenas 18 meses, hizo gala de su sencillez y simpatía para compartir en primera persona sus inicios en la música, desde las canciones que le cantaba su mamá siendo una bebé, hasta cuando le regalaron su primera guitarra y se presentó en su primer recital a los 10 años. También recordó cuando se unió a Miami Latin Boys, la banda fundada por quien sería su esposo, Emilio Estefan.

Gloria Estefan se mantuvo siempre fiel a sus raíces latinas.

Su tema Dr. Beat marcó su ingreso a las grandes ligas, y consolidaron su lugar con el éxito Conga. “Cada vez que Emilio y yo tuvimos éxito, fue haciendo lo que sentíamos en nuestros corazones que era fiel a quienes somos, que era auténtico”, expresó la cantante. Y es que, en su afán de llevar su música más allá de las fronteras, se toparon con muchos ‘no’ porque su proyecto era “demasiado latino para los americanos, y eres demasiado americano para los latinos”.

Confía en tus instintos. Eres único y especial por derecho propio. Has tenido tus propias experiencias, lo que sea que te haya formado, y nadie podrá saber quién eres, qué tienes para ofrecer, mejor que tú”, agrega.

El accidente que le dio un giro de 180°

Gloria recordó además el duro accidente que sufrió en marzo de 1990, cerca de Scranton, Pensilvania, mientras se encontraba de gira. Ella declinó el ofrecimiento de su esposo de ir en limusina y prefirió viajar en autobús. “Yo estaba durmiendo y mi marido estaba hablando por teléfono, uno de esos móviles gigantes de ladrillo, hablando con su hermano, leyéndole el titular del Miami Herald que decía: ‘Gloria y Emilio Estefan tiene el mundo en sus manos’. En ese preciso momento, de repente, se sintió como una explosión”, narró.

“Lo siguiente que sé es que estaba en el suelo del autobús. Nos había atropellado un camión de 18 ruedas completamente cargado. El tipo nos golpeó de lleno y nos empujó hacia un camión de plataforma cargado con cable de acero. El cable de acero se desenrolló y literalmente cortó la parte delantera del autobús, y la parte trasera del autobús quedó completamente aplastada. No sabía lo que había pasado, traté de levantarme y no pude. No podía moverme. Sabía que me había roto la espalda”, contó.

Su esposo Emilio ha sido su apoyo incondicional.

Pese a la gravedad del accidente, Gloria se aferró a la idea de que todo iba a a estar bien. “La hora y media que les tomó a los paramédicos llegar allí, durante todos los diagnósticos, durante mi operación, mientras los miembros de mi familia entraban a mi casa. habitación del hospital y rompiendo a llorar. Les decía: ‘Te lo prometo, estaré bien’. Y pensaron que yo no aceptaba lo que estaba pasando. Estaba convencida de que iba a estar bien”.

La recuperación fue difícil y muy dolorosa, pero un día, después de un pequeño y gran logro a la vez su marido le dijo: “‘Si te parece bien, me encantaría que vinieras al estudio conmigo”, porque sabía que la música había sido muy curativa para mí”, y lo fue.

Ya sabes, pasan cosas. Suceden cosas malas y todos vamos a enfrentar desafíos. Pero sólo depende de si decides sucumbir a ese desafío o ayudar a que te haga más fuerte y más sabio”

