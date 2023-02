Karol G y Romeo Santos cantan ‘X Si Volvemos’, y Marc Anthony se une a Maluma en ‘La Fórmula’

Arrancamos el fin de semana con grandes colaboraciones. Marc Anthony y Maluma se vuelven a unir en La Fórmula, mientras Karol G y Romeo Santos cantan X Si Volvemos. Steve Aoki y CNCO sorprenden don Diferente y Bad Gyal estrena un EP con aportaciones de grandes artistas.

Karol G y Romeo Santos - X Si Volvemos

Este tema describe un último adiós, un rompimiento que culmina en una pasión intensa. Es la historia de una pareja cuya relación amorosa no funcionó, pero donde la intimidad sale triunfante. es una conexión apasionada que se vive en una noche y que no se olvida nunca. La canción habla de una propuesta abierta de siempre estar para algo banal, teniendo claro que no de la forma que estuvieron anteriormente.

Maluma & Marc Anthony - La Fórmula

Las superestrellas globales Maluma y Marc Anthony han vuelto a unirse, esta vez para lanzar una canción inédita. Una exquisita salsa en la cual los artistas deleitan con la fusión de sus extraordinarias voces, una letra que conquistará a todos los corazones que no han encontrado la fórmula para superar a un amor, y un pegajoso ritmo que pondrá a bailar al mundo.

Steve Aoki y CNCO - Diferente

Una fusión entre melodías movidas y una producción de ensueño, Steve Aoki despliega sus habilidades instintivas y camaleónicas para crear música que no sólo exhibe su destreza musical, sino que consolida su reivindicación como uno de los visionarios más solicitados en todo el mundo. Mezclando sintetizadores eufóricos con la dinámica vocalización del grupo, el artista nominado dos veces a los Grammy combina ritmos pop de ensueño y cautivadores elementos de batería para mostrar un viaje sentimental al pasado. Con la ayuda de los miembros de CNCO Christopher Velez, Erick Brian Colon, Richard Camacho y Zabdiel de Jesus; Aoki ha dado vida a su visión para Diferente.

Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge - Si te Cansaste de Mí

En el video, los intérpretes le compartirán a la fanaticada un íntimo momento de complicidad y creación que vivieron juntos al reunirse para unir sus voces en un estudio de grabación en San Juan, Puerto Rico. El vídeo no presentará la habitual forma de contar una historia a través de actores si no que, en modo behind the scenes, le permitirá al público disfrutar unas imágenes exclusivas del proceso de grabación del tema Si te Cansaste de Mí. Forma parte de la más reciente producción discográfica del Caballero de la Salsa, Debut y segunda tanda: Deluxe.

BK & PM - Bad Gyal Riddim

Este EP cuenta con siete canciones y está dedicado a los Carnavales 2023 de Panamá que se celebrarán del 18 al 21 de febrero, después de una temporada de dos años de restricciones por el COVID 19. Colaboraciones como BCA en La Dueña, Jorkan en One time shortly, Italian Somali en Tacha, son algunas de las que encontrarán en BAD GYAL RIDDIM, producido por BK, PM y el reconocido productor Dímelo Flow.

TIMØ - Tu Apodo

La exitosa banda de pop latino colombiana lanza su segundo sencillo del 2023. El tema fue escrito durante la pandemia a través de una video llamada. La canción transmite un mensaje de despecho que llega directo al corazón de muchos. Los artistas hablan sobre lo difícil que es aceptar el fin de una relación. Tu Apodo lleva a los fans a vivir una historia de amor que expone el duelo interno de una persona. El sentimiento de perdida que sentimos cuando una relación amorosa termina y como los pequeños detalles, como un apodo, nos pueden hacer sentir que hemos perdido todo.

Valentina - Yo Sad, Tú Feliz

La canción mezcla el pop urbano de hoy con una letra que trae el mensaje de la diferencia después de la ruptura de una relación y la realización como ese fin es visto y vivido de ambos lados.

Jay Wheeler - S.O.S.

Manteniendo su distintiva esencia romántica, S.O.S. es precisamente un llamado de emergencia. El tema cuenta la historia de un amor que terminó, pero que mantiene a una de las dos partes aún inquieta; extrañando, recordando lo vivido y deseando una nueva oportunidad. De la mano de su disquera Dynamic Records y Flow Music, Wheeler produjo un sonido influenciado con pinceladas de la música de los años 80, creando así una melodía moderna y refrescante que promete agradar a sus seguidores manteniendo su característico estilo romántico.

T.O.T y Kapo - Bandida

Esta canción habla de una mujer que fue traicionada en el pasado por su pareja y a raíz de eso no quiere volver a enamorarse sino solo disfrutar de la soltería y evitar que cualquiera se enamore de ella.

Hozwal - Big Booty

En el video musical se puede apreciar el poder interpretativo de Hozwal y Young Miko en diversos escenarios junto a un grupo de modelos derrochando sensualidad. Esta colaboración destaca el talento y estilo de cada artista, con variaciones de trap, electro pop y sonidos urbanos, que seguro se convertirá en un éxito.

Mc Davo ft. Tornillo - Todo Menso

Un track que mantiene la esencia del rap en México, con un boom-bap/hiphop que logra unificar el flow distintivo de MC Davo con todo el delivery de Tornillo, canción escrita por ambos intérpretes, quienes han creado un rap romántico, bajo la producción de Eirian Music, el tema perfecto para dedicar a esa personita que te tiene dando vueltas.