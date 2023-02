Karol G se defiende de comentarios negativos y críticas a su físico

Karol G está a punto de lanzar un nuevo tema musical acompañada de Romeo Santos. Emocionada por que el mundo entero conoca esta canción, el martes publicó una sexy sesión de fotos con las que hace promoción al sencillo y en las que aparece con poca ropa, luces de colores y sobre un colchón. Sin embargo, recibió un comentario sobre su físico que la hizo tomar acción y defenderse de la mejor manera.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve una barriguita”, publicó un usuario entre los miles de comentarios y reacciones que Karol G causó con sus pics. En sus historias no sólo reslató aquellas palabras, sino que respondió a ellas.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógradas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos juntas”, explica junto a un corazón rojo. Karol continuó: “No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque, pues, es mi cuerpo y es así. ¿Para qué buscar que me quede diferente si es así?”.

Sin incitar a peleas virtuales, la intérprete de Provenza agrega: “La barriguita fue por el hotdogsito que me regaló algien estos días en un show... Aunque real, hace micho no estaba tan juiciosa con el ejercicio”. Y, sin preocupaciones, asegura que probablemente veamos más grande esa barriguita por el gusto y la alegría de vivir a plenitud.

El sabio consejo de Karol G

La cantante sabe que este tipo de comentarios detrás de la pantalla pueden tener efectos graves y muy negativos en personas mucho más vulnerables. Por ello aconseja a sus seguidores no poner atención cuando los ven. “Nunca dejen que comentarios como estos distorcionen la forma hermosa de cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son”, explica.

“¡Qué lindo es ver lo real y no lo efímero. Gracias de verdad a las personas que lo hacen”, escribió. “¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal? Mmmm, espero que no. ¡¡Quiéranse mucho!!”, concluyó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.