Becky G y Oscar Maydon estrenan ‘Mercedes’, y Reik lanza ‘Baja California’

Becky G feat. Oscar Maydon - Mercedes

Escrita por Becky, Sara Schell y Héctor Enrique Guerrero, la canción se complementa con un vídeo dirigido por Jared Malik Royal. A medida que la narrativa visual se desarrolla, Becky se encuentra en una mesa de comedor donde es cautivada por el actor de Top Gun: Maverick Danny Ramírez, que está sentado al otro lado de la mesa. Con su mirada seductora, se muestra a Becky con un vestido blanco que simboliza la inocencia y el encanto, llamando la atención sin esfuerzo y cautivando su interés amoroso.

Joss Favela & Gera MX - Cuando Llegue el Día

Una conversación sobre la muerte, al lado de una hielera, unos tragos y mucha vulnerabilidad, condujo al nacimiento de una de las composiciones más profundas de la música mexicana contemporánea.

Daren y Jorge Cuéllar - Eternidad

Una creación original de Daren, es un poema dedicado a esa persona sin la cual no podrías vivir. Esta colaboración fusiona el emotivo estilo del sad sierreño con los vibrantes ritmos del regional pop, creando una experiencia auditiva que trasciende géneros y emociones.

Reik - Baja California

Un nostálgico viaje por sus raíces. Así describen Jesús, Julio y Bibi “Baja California” el nuevo sencillo de la renovada faceta pop de Reik. Es muy fácil extrañar un lugar como Mexicali, Baja California, cuenta el grupo. “Tratamos de ir todo lo que podamos. Pero creo que lo que más se extraña es nuestra gente, la familia, los amigos”, aseguró Bibi “Esta canción, sobre todo, es sobre eso”.

Fuerza Regida - Crazy

La pista es una de las canciones favoritas de los fanáticos del álbum de Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada, que está en las listas de Billboard. Cuenta la historia de una fiesta tan salvaje y desinhibida que parece que durará para siempre. En el video, el líder JOP (Jesús Ortiz Paz) organiza una de estas fiestas en una mansión en el sur de California, invitando a las chicas más malas a unirse, incluida la famosa influencer Sky Bri. Sin embargo, algunos de los invitados a la fiesta actuaron con delicadeza en lugar de soltarse, ya que algunas de las hermosas mujeres tomaron valiosas piezas de joyería de la banda y las vendieron a la casa de empeño local. Si tomas una cosa de este video, JOP quiere que recuerdes Pero No Te Enamores!

Alexia Mariel - Like Me

Después del lanzamiento de “Como Tú” y “Dime El Plan”, la artista mexicana Alexia Mariel lanzó su EP debut, “Like Me”, destacando el tema central, apropiadamente titulado, “Like Me”. Alexia Mariel comparte una parte de sí misma en este EP. Al abarcar una variedad de géneros musicales, Mariel revela su versatilidad, fusionando perfectamente pop, electro pop, hip-hop y K-pop, todo en un EP cohesivo. Mientras que “Como Tú” expresa emociones de pérdida y desamor y “Dime El Plan” explora temas de reconciliación y romance, “Like Me” es un himno de girlboss inspirado en el K-pop que incorpora elementos de hip-hop, mientras que “Amen” es un empoderadora pista de electro-pop que representa con precisión las emociones despreocupadas de finalmente dejarse ir.

Omar Montes - La Sevillana

Una canción de amor sobre una encantadora mujer que espera al cantante en Sevilla, España. La música, que fusiona los ritmos ancestrales del sur de España con arreglos urbanos, realza sus románticas letras, demostrando por qué Montes es uno de los principales exponentes del movimiento de la nueva música española.

Jocsan Duran - Y Si Llego

Acompañando el lanzamiento del sencillo está el estreno del video musical, filmado en el corazón de la República Dominicana y dirigido por el talentoso Wayne Liriano. La narrativa visual captura el viaje de Duran, comenzando con el cierre simbólico de su barbería y pasando a una poderosa interpretación de “Y Si Llego”, acompañado por una banda de mariachis frente a un colmado dominicano.

Fonseca + Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdes - Coleccion de Recuerdos

Las icónicas voces de Fonseca y Gilberto Santa Rosa, dos de los artistas más relevantes de la música actual, se unen magistralmente en un cadencioso y conmovedor bolero, matizado por el acompañamiento en el piano del compositor y arreglista musical cubano Chucho Valdés. “Colección de Recuerdos” es un bolero romántico que reflexiona sobre sueños y promesas no cumplidas, cuando se acaba el amor de pareja, como versa su letra: “...dónde está la vida que tenía contigo, en donde están los sueños, donde está lo que fuimos...”.

Yesi Rodríguez - Besos Falsos

El segundo sencillo que se desprende de su próximo álbum, y revela la dolorosa verdad de la infidelidad. Yesi pasa por la etapa de aceptar la traición y descubre el empoderamiento que se encuentra al liberarse de una relación tóxica. El video musical fue dirigido y producido por ella, lo que demuestra aún más su talento en otros medios más allá de la música. Yesi comenzó su carrera musical en 2014 y desde entonces sus canciones han aparecido en películas y festivales. Después de 10 años de hacer música y explorar otras formas artísticas, está celebrando su aniversario musical con el lanzamiento de su primer álbum, que saldrá este verano.

Víctor Manuelle - Retromántico

El eterno sonero de la juventud, Víctor Manuelle, presenta su esperada producción discográfica titulada “Retromántico”. Este álbum concepto, está inspirado en la época de la salsa romántica y promete cautivar a los amantes de este género por su nostálgico y apasionado repertorio. El primer sencillo del álbum es el éxito “Otra Noche Más”, en la que pudo realizar una colaboración histórica con Frankie Ruiz y que actualmente, ocupa los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos, Perú, Colombia y Puerto Rico.

El Komander y Panter Bélico - Me Quiero Casar

La canción, de la autoría de El Komander, nos transporta a un viaje hacia el altar, donde el protagonista promete ser el esposo perfecto y está dispuesto a todo para conquistar a su amada. Con el inconfundible ritmo de banda y la voz característica de El Komander, acompañado por Panter Bélico, esta canción se convierte en un himno al amor y a la búsqueda del compañero o compañera ideal.

Dan Abedrop ft. Juan Magán - Mírame Ahora

Más que una canción, “Mírame Ahora” es un himno de empoderamiento femenino y un símbolo de un nuevo comienzo para Dan, que cuenta con una fusión de ritmos vibrantes y letras cautivadoras. La canción invita a los oyentes a abrazar la oportunidad de reinventarse, decir adiós a su antigua versión, y perseguir sus sueños sin miedo.

Patrick Luna - Me Cuesta Tanto

na carta abierta a una relación que llegó a su fin por motivos de la vida, pero aún le cuesta olvidar a ese amor que un día fue. Al ritmo de una balada clásica con sutiles fusiones de música mexicana, la canción es la perfecta muestra del talento que posee el joven cantautor con las emociones que generan sus letras como “Me cuesta tanto ya no verte todos los días, aun te siento aunque tu a mi ya no me escribas. Porque entre tu y yo no hay progreso, sólo un millón de besos…me duele no decirte que eres mía” junto con su voz melódica.

Darell - Por Ti Conocí el Amor

No permitas que el título te engañe, aunque Darell expone su corazón y emociones con una expresión genuina de amor y devoción en este tema, nunca le faltan las barras fuertes y duras por las que ha llegado a ser conocido. Y aunque muchos puedan ver a Darell como uno de los reyes del perreo sucio, en “Por Ti Conoci el Amor” no tiene miedo de mostrar su lado sensible, tanto a través de sus interminables confesiones de amor como a través de las imágenes en tonos pastel en las que se ofrece a pasear a su perro, una verdadera muestra de humildad y devoción.

Noel Schajris - Siempre lo Supe

La idea de esta nueva versión más emocional de #SiempreLoSupe, surgió luego de que Noel Schajris escuchó en noviembre pasado mientras estaba de promoción por España, un cover de #SiempreLoSupe que Alemor subió a Instagram. “Ella hizo completamente suya la canción, como un planeta diferente y esa emoción fue la que le propuse hacer juntos. La verdad es que cuando tienes a una artista con ese amor por la música y esas almas afines que se encuentran, todo fluye y todo es paz”, afirmó Noel Schajris.

Jerry Di - Katana

El cautivador reggaeton representa a la perfección su título, “Katana”, mientras la estrella revelación venezolana mezcla su característica vocalización sobre pronunciados elementos de percusión y melodías oníricas con influencias asiáticas, haciendo un pequeño guiño al personaje Katana de DC Comics. El visualizador minimalista sigue a su misteriosa musa femenina mientras disfruta del tema a través de las escenas, destacando al mismo tiempo la belleza oriental combinada con el urbanismo de la ciudad natal de Jerry Di: Caracas, Venezuela.

Alejo - Stories Verdes

Un ritmo cautivador sobre el cual Alejo recapitula las complejidades de la atracción y el compromiso de manera franca y directa. A través de su destreza lírica, Alejo describe a detalle un encuentro romántico en donde lucha con el deseo de conexión mientras se resiste a ser exclusivo de alguien.

Osman - Algo Más

El resultado de una colaboración creativa entre OSMAN y Balbino en la composición, y la producción estuvo a cargo de JonyLams. La canción presenta una historia emocionante sobre un joven atrapado en el dilema de interpretar las señales de una amistad que podría convertirse en algo más profundo.

Javiielo - Panty

El video musical oficial de “Panty” es una pieza audiovisual que complementa perfectamente la esencia de la canción, presentando una historia de amor con una estética juvenil-urbana que captura la esencia de la pasión y el deseo. La dirección creativa del video logra un equilibrio perfecto entre lo romántico y lo urbano.

Los Mesoneros - Nuestro Año

La banda de pop rock Los Mesoneros anuncia el lanzamiento de su tan esperado nuevo álbum titulado ‘Nuestro Año’. A través de cada canción, la banda explora la vida con todas sus altas y bajas, sus momentos de alegría, y tristeza, capturando cada matiz y giro del destino como si fueran los meses del año. Disponible ya en todas las plataformas digitales, el álbum incluye la canción principal ‘Nuestro Año’, en colaboración con Caloncho, la cual viene acompañada de un video cinematográfico dirigido por Gaby Noya.