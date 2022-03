Jungkook, de BTS, da positivo a COVID-19 y pone en riesgo su presentación en los Grammy 2022

A sólo unos días de la presentación de BTS en los Grammy 2022, Jungkook, integrante de la banda de k-pop, dio positivo a COVID-19. El idol y sus compañeros ya se encuentran en USA en donde se alistaban para la 64a entrega de los premios a lo mejor de la música el próximo domingo; pero el cantante de 24 años presentó síntomas que lo llevaron a realizarse un test que arrojó un resultado positivo, poniendo a la banda y a las Army en alerta por su salud y el tan esperado performance en la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Fue a través de un comunicado de BigHit, agencia que maneja a BTS, que informaron sobre la condición del coreano: “Jungkook dio negativo en una prueba de PCR que se realizó en Corea y partió rumbo a Estados Unidos el domingo 27 de marzo, para alistarse para la presentación agendada para la ceremonia de los Premios Grammy”.

“Una vez arribó a Las Vegas, sintió un poco de molestia en la garganta y fue sometido a una prueba rápida de PCR y a una prueba estándar de PCR por la tarde del 27 de marzo”, anunciaron, revelando que el resultado fue positivo. Jungkook permanecía en cuarentena preventiva mientras esperaba la información de sus tests, que llegaron a él el 28 de marzo. Por ahora continúa en confinamiento y está bajo tratamiento médico. “No muestra ningún otro síntoma además de garganta irritada y estaremos monitoreando activamente su salud durante su cuarentena”, aseguraron de parte de su agencia.

¿Qué pasará con la presentación de BTS en los Grammy 2022?

Jungkook no es el único integrante de BTS contagiado. Días atrás, J-Hope también dio positivo, por lo que no viajó con el grupo a USA. Además, confirmaron que los demás integrantes de la banda -Jimin, V, Suga, RM y Jin- no iban en el mismo vuelo que Jungkook, pues viajaron al continente americano un día después.

En cuanto a la presentación que tienen agendada para el domingo, sin decir sí o no, explicaron: “La participación de Junkook en las actividades agendadas en Estados Unidos será determinada según las regulaciones locales de covid-19, mientras seguiremos la continua comunicación con los organizadores de los premios”.

También aseguraron que en cuanto el test de J-Hope de negativo, volará para reunirse con sus compañeros, aunque no se sabe si esto sucederá a tiempo para la ceremonia de los Grammy.